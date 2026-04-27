◇プロ野球セ・リーグ 中日ーDeNA(28日、バンテリンドーム)

セ・リーグでは28日から9連戦がスタート。この初戦の予告先発が発表され、DeNAでは東克樹投手が中9日での先発マウンドにあがることがわかりました。

前回登板となった18日の広島戦から少し期間が空きましたが、その間にトレーニング量を増やし強化してきたという東投手。登板に向けて「勢いをつけられるような投球を心がけたい」と意気込みます。DeNAは牧秀悟選手や筒香嘉智選手がケガなどで戦線を一時離脱していますが、「チームの核となる選手が離脱しているが、色んな選手がチャンスだと思って、必死になってプレイをすることが大事だと思います」とコメント。続けて「その必死さが、チームにいい影響をもたらすと思っています。僕自身もしっかりとチームを引っ張っていきたいと思います」と思いを明かしました。

試合の舞台は中日の本拠地・バンテリンドーム。今季からホームランウイングが新設されましたが「かなりホームランが出ているので、1発を打たれてはいけない場面での配球やコントロールミスに気をつけたいです」とします。打線で警戒する相手として名前をあげたのは、打率・打点・安打数でチームトップを

マークしている細川成也選手。「勝負所での彼をなんとか抑えたいです」としました。

対する中日の先発は金丸夢斗投手。東投手も「凄い投手」と金丸投手のことをたたえながら、「なんとか投手戦に持ち込めたらと思っています。先制点を取られないことを意識したい」とコメントしています。