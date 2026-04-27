10〜60代男女が選ぶ「20代女優」ランキング！ 2位は「今田美桜」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「20代女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の今田美桜さんでした。
2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じ、同年12月公開の映画『映画ラストマン-FIRST LOVE-』でもヒロインを務めるなど、話題作への出演が続いています。2025年末の『NHK紅白歌合戦』で司会を担当したほか、2026年には日韓共同制作ドラマ『メリーベリーラブ』（仮）でW主演を務めるなど、さらなる活躍に注目が集まっています。
1位は、俳優の芦田愛菜さんでした。
2025年9月公開の映画『俺ではない炎上』や、11月公開のアニメ映画『果てしなきスカーレット』で主人公の声優を務めるなど、幅広いジャンルで実力を発揮しています。2026年春にはNHKの主演ドラマ『片想い』の放送を控えており、知性あふれる魅力と高い演技力で全世代から圧倒的な支持を集めました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：今田美桜
2位は、俳優の今田美桜さんでした。
2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じ、同年12月公開の映画『映画ラストマン-FIRST LOVE-』でもヒロインを務めるなど、話題作への出演が続いています。2025年末の『NHK紅白歌合戦』で司会を担当したほか、2026年には日韓共同制作ドラマ『メリーベリーラブ』（仮）でW主演を務めるなど、さらなる活躍に注目が集まっています。
1位：芦田愛菜
1位は、俳優の芦田愛菜さんでした。
2025年9月公開の映画『俺ではない炎上』や、11月公開のアニメ映画『果てしなきスカーレット』で主人公の声優を務めるなど、幅広いジャンルで実力を発揮しています。2026年春にはNHKの主演ドラマ『片想い』の放送を控えており、知性あふれる魅力と高い演技力で全世代から圧倒的な支持を集めました。
(文:All About ニュース編集部)