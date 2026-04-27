徳井義実、“新たな愛車”は約50年前の名車 カスタムショップが太鼓判「選ばれるベース車両もセンスいい」
広島のバイクショップ「HEIWA MOTORCYCLE」が、27日までに同社のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実の“新たな愛車”を手掛けることを報告した。
【写真47枚】徳井の愛車…クラシックでかっこよすぎるトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』内外装全部見せ
同アカウントでは、古びたオフロードバイクと徳井の2ショットを投稿し、「カスタムの打ち合わせで、 @tokui_yoshimi さんが来店してくれまた」（原文ママ）と投稿。
続けて「選んだベース車両は、YAMAHA TT500 さすか選ばれるベース車両もセンスいい」とし、同車について「このTT500は、10年以上前にアメリカから輸入し、一度は他のショップの手に渡っていた車両てしたが、そのショップのご厚意によって、また平和に戻って来ました」と説明。「ここからが長い道のりになりますが、気長にお待ち下さい」と呼びかけた。
徳井が選んだベース車両のYAMAHA『TT500』は、1975年デビュー。500cc・4ストローク・単気筒エンジンをベースに極限まで軽量化。兄弟車の『XT500』とともに人気を博し、その後の『SR400／500』へとつながっていく。
【写真47枚】徳井の愛車…クラシックでかっこよすぎるトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』内外装全部見せ
同アカウントでは、古びたオフロードバイクと徳井の2ショットを投稿し、「カスタムの打ち合わせで、 @tokui_yoshimi さんが来店してくれまた」（原文ママ）と投稿。
続けて「選んだベース車両は、YAMAHA TT500 さすか選ばれるベース車両もセンスいい」とし、同車について「このTT500は、10年以上前にアメリカから輸入し、一度は他のショップの手に渡っていた車両てしたが、そのショップのご厚意によって、また平和に戻って来ました」と説明。「ここからが長い道のりになりますが、気長にお待ち下さい」と呼びかけた。
徳井が選んだベース車両のYAMAHA『TT500』は、1975年デビュー。500cc・4ストローク・単気筒エンジンをベースに極限まで軽量化。兄弟車の『XT500』とともに人気を博し、その後の『SR400／500』へとつながっていく。