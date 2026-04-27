徳井義実、“新たな愛車”は約50年前の名車 カスタムショップが太鼓判「選ばれるベース車両もセンスいい」

徳井義実、“新たな愛車”は約50年前の名車 カスタムショップが太鼓判「選ばれるベース車両もセンスいい」