女優の藤原紀香（54）が27日、自身のインスタグラムを更新。夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助（54）との結婚10周年祝いに贈られたプレゼントを披露した。

2016年3月30日のゴールインから丸10年の“錫婚式”を迎え、「先日、京都・末廣屋の葵太夫さんより、結婚10周年のお祝いを賜りました」と夫婦や愛猫まーのすけの姿があしらわれたオブジェの写真を投稿。

島原太夫の葵太夫からのプレゼントで、「箱を開けた瞬間、思わず声が出てしまうほど可愛らしい贈り物でした 愛猫まーのすけをメインで入れてくださっていてかなりツボ そのお心遣いに、胸がいっぱいになりました。細やかな意匠のひとつひとつに、温かいお気持ちが込められていて、見ているだけで幸せな気持ちに」と喜びの思いをつづった。

「葵太夫さん、本当にありがとうございます。大切に飾らせていただきます」と感謝し、「10年という節目、皆様に温かいご縁に支えていただいていることに、改めて感謝の気持ちでいっぱいです」とメッセージ。

フォロワーからは「おめでとうございます」「末長く憧れの仲良しご夫婦でいてください」「これからも、愛之助さんと、まーのすけちゃんとの愛情深い日々が続きますように」「大好きなご夫婦です」「とても素敵な贈り物ですね」などのコメントが届いている。