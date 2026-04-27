通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．７％付近に低下 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．７％付近に低下

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．７％付近に低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.66 6.20 6.13 6.78

1MO 7.30 5.82 5.73 6.67

3MO 7.96 5.93 6.57 6.82

6MO 8.51 6.09 7.23 7.18

9MO 8.79 6.31 7.63 7.44

1YR 8.94 6.53 7.90 7.59





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.24 9.27 7.15

1MO 6.86 9.15 6.88

3MO 7.54 9.23 7.05

6MO 8.21 9.48 7.27

9MO 8.59 9.61 7.48

1YR 8.80 9.72 7.66

東京時間17:12現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円1週間は7.66％と東京午前の8.31％から低下している。市場では全般に有事のドル買い圧力が一服しており、ややドル売りが優勢となっている。米国とイランとの停戦協議をめぐる心理戦が続くなかで、実弾攻撃が控えられていることはリスク動向が落ち着く方向に作用している。

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