週末、衝撃的な事件が起こりました。この31歳の男が、トランプ大統領も出席していた夕食会の会場付近で複数回、発砲したのです。イラン情勢もこう着状況が続く中一体、何が起きたのでしょうか。



（ホワイトハウス記者会主催夕食会映像）



これは事件直後の騒然とする現場です。



（記者）

「今、午後8時半すぎです。大きな銃声のような音がしまして…会場にはトランプ大統領がいるので…」



“再び狙われた”トランプ大統領。





日本時間4月26日午前9時から行われたホワイトハウス記者会が主催の夕食会。事件が起きたのは、トランプ大統領が到着してから20分後の事でした。男性の話を聞くトランプ大統領とメラニア夫人。すると、この直後…。銃声とみられる音が5発。すぐさまシークレットサービスが駆け寄りトランプ大統領はテーブルの下に。銃を持った職員も護衛にあたり、トランプ大統領はけがもなく会場をあとにしました。銃撃事件のあと、トランプ大統領はSNSに動画を公開。場所は会場となったホテルとみられ…、画面奥から走ってきた人物がセキュリティーチェックを突破したのか、警備たちが銃を構えているのが分かります。さらに、ホテル内で撮影された映像では、階段をのぼった先…規制線の奥に拘束された男が。アメリカメディアによると、拘束されたのはカリフォルニア州出身のコール・アレン容疑者31歳で、散弾銃や拳銃、複数のナイフで武装していたと伝えています。また、当局によりますと、アレン容疑者は、犯行前にトランプ政権を標的とするメモを作成し、家族に送っていたことが分かりました。男はメモの中で両親らに対し謝罪したうえで、「政権が行ってきた全てのことを考えると怒りが込み上げてくる」などと記していたということです。また、トランプ氏は男のメモにはキリスト教徒を憎む内容などが含まれていたと明かし、「彼は非常に問題を抱えた男だった」と述べました。銃撃事件から約2時間後。夕食会と同じ姿で会見に臨んだトランプ大統領。（アメリカ トランプ大統領）「このような事が起きると常に衝撃を受ける。私の右にメラニアがいて物音が聞こえた。最初はトレ-が落ちたと思った。そういう音が聞こえた。かなり大きな音だったが、遠くの方から聞こえた。それは銃声だった。すぐに理解した人もいれば、そうでない人もいた」そして容疑者については-…。（アメリカ トランプ大統領）「当局は彼が”ローンウルフ（単独犯）”だと考えているようだ」Q.今回の銃撃が、イランとの戦争に関連している可能性を示す兆候はありますか？「そうは思わないが分からない。世界最高のメンバーが捜査にあたっているから、多くのことが分かるだろう」このように話し、今回の事件と“中東情勢の関連”については、明言を避けました。（中東情勢）そのイランを巡る情勢は2回目の協議のめどが立たず、“両者にらみ合い”のままこう着状態が続きますが、ここにきて、協議進展に繋がる新たな動きが…。アメリカのニュースサイト・アクシオスは、イランがアメリカとの協議の行き詰まりを打開するため、“ホルムズ海峡の問題”を先に協議し、封鎖が解除された後に、“核問題の協議”を開始する案をパキスタンを通じてアメリカに伝えたと報じました。イランのアラグチ外相は、アメリカとの協議を仲介するパキスタンを再び訪れて、“新たな提案”について協議をしたということです。これを受け、トランプ大統領は27日に、安全保障を担当する幹部とイランへの対応を協議する会議を開く予定だとしています。中東情勢の混乱が長引く中、国会では長期化に向けた経済対策などについて議論が交わされています。野党側は、「大型連休明けには国民生活に大きな影響が出る」として、補正予算案の編成を求めましたが、高市総理は現状では必要ないとの認識を示しました。（立憲民主党 森本真治 参院議員）「緊急経済対策の検討、その裏付けとなる補正予算も着手しないと5月からどんどんどんどん休業が増えていったらやはり我が国経済大きな影響が出ますので」（高市首相）「先日成立をさせて頂きました令和8年度予算の予備費も活用できますので、現時点で補正予算の編成が必要な状況とは考えておりません」政府は現在、ガソリン価格抑制のために補助金を出すなどしていますが、高市首相は、「財源は今年度予算の予備費の活用などで対応できる」と強調しました。また、国民への節約要請については「経済、社会活動を止めるべきではない」と述べ、否定的な見方を示しました。一方で、長引く中東情勢の影響は、じわじわと静岡県内にも及んでいます。ホルムズ海峡の封鎖で重油の供給が不安定になっていることから、静岡市は27日、市営温泉の3施設について5月7日から当面の間開館時間を短縮すると発表しました。対象になるのは「口坂本温泉浴場」、「湯ノ島温泉浴場」、「清水西里温泉浴場やませみの湯」の市営温泉3施設で、2時間から4時間短縮して営業する予定です。進展の兆しは見せるものの先行きが見通せない状態が長く続く中東情勢。静岡内でも様々な場所に影を落としています。（スタジオ）（澤井 志帆 アナウンサー）トランプ大統領が狙われた事件が再び起こりました。逮捕されたのはコール・アレン容疑者 31歳です。犯行前にメモを作成していたそうで、「この政権が行ってきた全てのことを考えると怒りがこみ上げてくる」「最高位から順に標的にする」などと書かれていたということなんですが津川さん、この容疑者からどういった意図が感じられますか？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）アメリカのメディアの報じ方ですが、政治的な動機があった可能性が高いというふうに報じています。ただ、FBIはまだ動機を断定していませんので、そこはあまりまだ決めつけない方がいいと思います。問題となっているのは警備体制ですね。大統領も言ってましたけども、ローンウルフ、いわゆる単独犯だというふうに言われているんですけども、そちらの方が実は組織的なテロよりも予測するのが難しいと言われていますので、この警備体制の見直しというのは必須になってくるかなと思いますね。（澤井 志帆 アナウンサー）その警備体制ですが、ロビーで荷物検査なし。宿泊客は自由に出入りかと…かなりちょっと対応が甘すぎるような感じもするんですけれども、アメリカメディアは大統領がいながら最高レベルの警備体制ではなかったとしています。対応が悪すぎる。そういった意見もあると思うんですけれども、これら世界情勢については今後も引き続きお伝えしていきます。