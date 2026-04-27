マラソン人類初の“1時間台”突入　サウェ選手どれくらい速い？時速約21キロ「大人が自転車を懸命にこぐより速い」

遠藤玲子キャスター：

大谷選手、久々の一発でしたね。

三宅正治キャスター：

きょうはホームランを含む3安打。このところバットが湿りがちだったので、これが一ついいきっかけになってくれればなと思いますね。

そしてもう一つ、世界がこのニュースに驚いた。

ロンドンマラソンでケニアのセバスチャン・サウェ選手が、人類史上初の1時間台に突入、1時間59分30秒の世界新記録をマークしました！！

榎並大二郎キャスター：

ついに“サブツー”という時代が来たんですね。

三宅正治キャスター：

このスピード、どのくらいかなと思って調べてみましたが、大人が普通の自転車を懸命にこいで時速20キロなんですね。一方、サウェ選手は、時速に直すとおよそ21キロ！全力の自転車よりも速いという…。

やっぱり厚底シューズが普及して、長距離も高速化が進んでいると言われています。厚底は高い推進力、それから脚への負担が軽減するということで、どこまで記録が伸びるか。陸上は1回壁を破ると、どんどん後が続いていきますから、楽しみですね。

（「イット！」 4月27日放送より）