各地で山林火災が相次ぐなか、岩手県大槌町の火災は27日で6日目となりますが、鎮圧のメドは立っていません。現場から中継です。

大槌町吉里吉里地区からお伝えします。

こちらでは27日午後2時すぎからまとまった雨が降り出し、いまはやんでいるのですが、地面に水たまりが残っている状態になっています。

消防の方に話を聞いたところ、雨で地面がぬれたため、あちこちから白い水蒸気が上がっているといい、こちらからも確認することができます。

この近くの通行止めが続いていた場所が開通していたので、通ってみたところ焦げ臭いにおいが辺り一帯に漂っていて、焦げた木や木の葉が多く残っていて火災のなまなましさを感じました。

また、火災発生から初めての雨が降り、鎮火・鎮圧に期待を寄せる声も聞かれました。

火災現場の近くに職場がある男性は「雨が降ってくれてうれしい。火が消えてくれないと明確に次の一歩にはならないが、雨のおかげで先のことがイメージできるようになった」と話していました。

ほかにも、実家がこの地区にあり、心配で様子を見に来たという男性は避難する家族に疲れがみられることが気がかりだといい、みんなで雨が早く降ってほしいと連絡をとっていたと話していました。

――これが恵みの雨となればいいですが、住民の皆さんまだまだ不安だと思います。どういった様子ですごされていますか。

27日昼ごろから、この辺りの住宅街を取材していますが、外を出歩く人の姿はほとんどありませんでした。

一方で、宇都宮や日光など離れた土地の地名が書かれた消防車両が多く待機していたり、ヘリコプターが何度も海で給水し山を往復したりする様子もみられ、鎮火・鎮圧にむけた懸命な消火活動が続いています。