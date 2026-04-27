27日、自動車メーカー各社が2025年度の世界販売台数を発表しました。

トヨタ自動車の販売台数は、2024年度と比べて2％増の1047万台で、過去最高となりました。アメリカの関税措置が引き続き逆風となる中でも、北米を中心にハイブリッド車が好調だということです。ハイブリッド車の販売台数は、過去最高を更新しました。

一方、中東向けについては、先月の輸出台数は、およそ1万7000台と去年の同じ月と比べほぼ半減、販売台数もおよそ3万4000台と去年の同じ月と比べておよそ3割減少しました。

ホルムズ海峡の事実上の封鎖で物流が滞っていることによる影響が出ています。世界販売台数でトヨタが過去最高を記録する一方、ホンダと日産は、前年度を下回っています。

ホンダの販売台数は半導体不足などの影響も受け、前の年度から8.6％減っておよそ340万台となりました。

前の年から減少するのは2年連続で、EV車の販売不振で新型車の発売を延期している中国では2割以上の減少となりました。

経営再建に取り組む日産の販売台数も、前の年から4.2％減っておよそ310万台と2年連続で減少しました。

大型SUV「パトロール」など中東向けの車種の販売が減少していて、中東以外のルートでの輸出など対応を進めているということです。