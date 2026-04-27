王者サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダーがジョーダン以来のスタッツライン

オクラホマシティ・サンダーは、4月26日（現地時間25日、日付は以下同）にモーゲージマッチアップ・センターで行われた「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第3戦で、フェニックス・サンズを121－109で下し、3勝0敗でシリーズ突破に王手をかけた。

2連覇を目指すサンダーでは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）がゲームハイの42得点に4リバウンド8アシスト、エイジェイ・ミッチェルが15得点6リバウンド、アレックス・カルーソが13得点5リバウンド、チェット・ホルムグレンが10得点7リバウンド2ブロックを残した。

なかでもSGAは、昨年のカンファレンス・ファイナル第4戦でミネソタ・ティンバーウルブズ相手に奪った40得点を上回り、プレーオフキャリアハイを更新。ペイントエリアからミッドレンジ、3ポイントシュートも沈めた男は、フィールドゴール18本のうち15本も決めて成功率83.3パーセントをマーク。

プレーオフで15本以上のショットを決めつつ、フィールドゴール成功率83.3パーセント以上を残したのは、シカゴ・ブルズのマイケル・ジョーダンが1991年NBAファイナル第2戦に記録して以来初だと『OptaSTATS』が報じている。

この試合で、ジョーダンはロサンゼルス・レイカーズ相手にフィールドゴール成功率83.3パーセント（15／18）をたたき出し、計33得点に7リバウンド13アシスト2スティールで勝利に貢献。

また、フィールドゴール成功率80.0パーセント超えで40得点以上を奪ったのは、2023年のカンファレンス・セミファイナル第3戦で、デビン・ブッカー（サンズ）がデンバー・ナゲッツ相手に記録した成功率80.0パーセント（20／25）の計47得点以来初と『StatMuse』が報じた。

28日のシリーズ第4戦。SGA率いるサンダーが、サンズ相手に4戦無敗のスウィープでファーストラウンドを突破できるか。あとがないサンズが一矢報いることができるかも注目したい。

【動画】プレーオフ自己最多42得点をマークしたSGA





