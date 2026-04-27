平和不動産リート投資法人 <8966> [東証Ｒ] が4月27日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年5月期の経常利益を従来予想の31.7億円→56.2億円(前期は52億円)に77.6％上方修正し、一転して8.1％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本投資法人は、本日付「国内資産の譲渡に関するお知らせ（ＨＦ西新宿レジデンスＷＥＳＴ、ＨＦ西新宿レジデンスＥＡＳＴ）」に記載の通り、「ＨＦ西新宿レジデンスＷＥＳＴ」及び「ＨＦ西新宿レジデンスＥＡＳＴ」の譲渡を行うことを決定しました。これに伴い、2026年1月19日に公表した2026年5月期（第49期）の運用状況の予想の前提に変更が生じ、2026年5月期（49期）の営業収益について10％以上、経常利益、当期純利益についてそれぞれ30％以上の差異が生じる見込みとなったため修正を行うものです。なお、2026年11月期（第50期）における運用状況の予想に与える影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。【注記】１．上記数値は、別紙「2026年5月期（第49期）の運用状況の予想の主な前提条件」記載の前提条件を元に算出した現時点における予想数値であり、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1口当たり分配金は変動する可能性があります。また、上記予想数値は、分配金の額を保証するものではありません。２．上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。３．本投資法人は本日現在、138物件の不動産及び不動産信託受益権を保有しており、加えて、別紙「2026年5月期（第49期）の運用状況の予想の主な前提条件」に記載の通り、2026年5月期（第49期）末までに2物件の不動産信託受益権を譲渡する予定です。４．金額は記載未満の桁数を切り捨てて記載し、増減率は小数点第2位を四捨五入した数値を記載しています。