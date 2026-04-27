[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇112銘柄・下落128銘柄（東証終値比）
4月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは265銘柄。東証終値比で上昇は112銘柄、下落は128銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは30銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は680円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3796> いい生活 461 +75（ +19.4%）
2位 <3634> ソケッツ 928 +150（ +19.3%）
3位 <323A> フライヤー 625 +100（ +19.0%）
4位 <6754> アンリツ 4455 +700.0（ +18.6%）
5位 <7236> ティラド 9610 +1500（ +18.5%）
6位 <1960> サンテック 1625 +252（ +18.4%）
7位 <6516> 山洋電 7270 +630（ +9.5%）
8位 <7278> エクセディ 6270 +500（ +8.7%）
9位 <7201> 日産自 379 +28.0（ +8.0%）
10位 <1944> きんでん 7450 +518（ +7.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9629> ＰＣＡ 1300 -282（ -17.8%）
2位 <4425> Ｋｕｄａｎ 2340 -370（ -13.7%）
3位 <324A> ブッキングＲ 940 -110（ -10.5%）
4位 <3134> Ｈａｍｅｅ 472 -54（ -10.3%）
5位 <8918> ランド 10.3 -0.7（ -6.4%）
6位 <3930> はてな 829 -52（ -5.9%）
7位 <8917> ファースト住 1101 -69（ -5.9%）
8位 <7094> ネクストーン 1410 -87（ -5.8%）
9位 <7247> ミクニ 360 -22（ -5.8%）
10位 <3635> コーテクＨＤ 1523 -88.5（ -5.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7201> 日産自 379 +28.0（ +8.0%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1989 +54.0（ +2.8%）
3位 <7211> 三菱自 318 +5.0（ +1.6%）
4位 <8591> オリックス 4930 +59（ +1.2%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2400 +20.5（ +0.9%）
6位 <6723> ルネサス 3149.9 +25.9（ +0.8%）
7位 <7186> 横浜ＦＧ 1441.8 +9.8（ +0.7%）
8位 <9503> 関西電 2471 +15.5（ +0.6%）
9位 <8601> 大和 1525.5 +9.0（ +0.6%）
10位 <7751> キヤノン 4028 +23（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6857> アドテスト 30545 -955（ -3.0%）
2位 <6753> シャープ 531.1 -14.2（ -2.6%）
3位 <6501> 日立 5234 -122（ -2.3%）
4位 <6988> 日東電 3255 -47.0（ -1.4%）
5位 <8035> 東エレク 46620 -480（ -1.0%）
6位 <6954> ファナック 7188 -68（ -0.9%）
7位 <7735> スクリン 10710 -95（ -0.9%）
8位 <4503> アステラス 2365 -20.5（ -0.9%）
9位 <6981> 村田製 4878 -38（ -0.8%）
10位 <7012> 川重 3072 -21.0（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3796> いい生活 461 +75（ +19.4%）
2位 <3634> ソケッツ 928 +150（ +19.3%）
3位 <323A> フライヤー 625 +100（ +19.0%）
4位 <6754> アンリツ 4455 +700.0（ +18.6%）
5位 <7236> ティラド 9610 +1500（ +18.5%）
6位 <1960> サンテック 1625 +252（ +18.4%）
7位 <6516> 山洋電 7270 +630（ +9.5%）
8位 <7278> エクセディ 6270 +500（ +8.7%）
9位 <7201> 日産自 379 +28.0（ +8.0%）
10位 <1944> きんでん 7450 +518（ +7.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9629> ＰＣＡ 1300 -282（ -17.8%）
2位 <4425> Ｋｕｄａｎ 2340 -370（ -13.7%）
3位 <324A> ブッキングＲ 940 -110（ -10.5%）
4位 <3134> Ｈａｍｅｅ 472 -54（ -10.3%）
5位 <8918> ランド 10.3 -0.7（ -6.4%）
6位 <3930> はてな 829 -52（ -5.9%）
7位 <8917> ファースト住 1101 -69（ -5.9%）
8位 <7094> ネクストーン 1410 -87（ -5.8%）
9位 <7247> ミクニ 360 -22（ -5.8%）
10位 <3635> コーテクＨＤ 1523 -88.5（ -5.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7201> 日産自 379 +28.0（ +8.0%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1989 +54.0（ +2.8%）
3位 <7211> 三菱自 318 +5.0（ +1.6%）
4位 <8591> オリックス 4930 +59（ +1.2%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2400 +20.5（ +0.9%）
6位 <6723> ルネサス 3149.9 +25.9（ +0.8%）
7位 <7186> 横浜ＦＧ 1441.8 +9.8（ +0.7%）
8位 <9503> 関西電 2471 +15.5（ +0.6%）
9位 <8601> 大和 1525.5 +9.0（ +0.6%）
10位 <7751> キヤノン 4028 +23（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6857> アドテスト 30545 -955（ -3.0%）
2位 <6753> シャープ 531.1 -14.2（ -2.6%）
3位 <6501> 日立 5234 -122（ -2.3%）
4位 <6988> 日東電 3255 -47.0（ -1.4%）
5位 <8035> 東エレク 46620 -480（ -1.0%）
6位 <6954> ファナック 7188 -68（ -0.9%）
7位 <7735> スクリン 10710 -95（ -0.9%）
8位 <4503> アステラス 2365 -20.5（ -0.9%）
9位 <6981> 村田製 4878 -38（ -0.8%）
10位 <7012> 川重 3072 -21.0（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース