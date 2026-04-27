　4月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは265銘柄。東証終値比で上昇は112銘柄、下落は128銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは30銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は680円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3796>　いい生活　　　　　　461　　+75（ +19.4%）
2位 <3634>　ソケッツ　　　　　　928　 +150（ +19.3%）
3位 <323A>　フライヤー　　　　　625　 +100（ +19.0%）
4位 <6754>　アンリツ　　　　　 4455 +700.0（ +18.6%）
5位 <7236>　ティラド　　　　　 9610　+1500（ +18.5%）
6位 <1960>　サンテック　　　　 1625　 +252（ +18.4%）
7位 <6516>　山洋電　　　　　　 7270　 +630（　+9.5%）
8位 <7278>　エクセディ　　　　 6270　 +500（　+8.7%）
9位 <7201>　日産自　　　　　　　379　+28.0（　+8.0%）
10位 <1944>　きんでん　　　　　 7450　 +518（　+7.5%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9629>　ＰＣＡ　　　　　　 1300　 -282（ -17.8%）
2位 <4425>　Ｋｕｄａｎ　　　　 2340　 -370（ -13.7%）
3位 <324A>　ブッキングＲ　　　　940　 -110（ -10.5%）
4位 <3134>　Ｈａｍｅｅ　　　　　472　　-54（ -10.3%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　 10.3　 -0.7（　-6.4%）
6位 <3930>　はてな　　　　　　　829　　-52（　-5.9%）
7位 <8917>　ファースト住　　　 1101　　-69（　-5.9%）
8位 <7094>　ネクストーン　　　 1410　　-87（　-5.8%）
9位 <7247>　ミクニ　　　　　　　360　　-22（　-5.8%）
10位 <3635>　コーテクＨＤ　　　 1523　-88.5（　-5.5%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7201>　日産自　　　　　　　379　+28.0（　+8.0%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 1989　+54.0（　+2.8%）
3位 <7211>　三菱自　　　　　　　318　 +5.0（　+1.6%）
4位 <8591>　オリックス　　　　 4930　　+59（　+1.2%）
5位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 2400　+20.5（　+0.9%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　 3149.9　+25.9（　+0.8%）
7位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1441.8　 +9.8（　+0.7%）
8位 <9503>　関西電　　　　　　 2471　+15.5（　+0.6%）
9位 <8601>　大和　　　　　　 1525.5　 +9.0（　+0.6%）
10位 <7751>　キヤノン　　　　　 4028　　+23（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6857>　アドテスト　　　　30545　 -955（　-3.0%）
2位 <6753>　シャープ　　　　　531.1　-14.2（　-2.6%）
3位 <6501>　日立　　　　　　　 5234　 -122（　-2.3%）
4位 <6988>　日東電　　　　　　 3255　-47.0（　-1.4%）
5位 <8035>　東エレク　　　　　46620　 -480（　-1.0%）
6位 <6954>　ファナック　　　　 7188　　-68（　-0.9%）
7位 <7735>　スクリン　　　　　10710　　-95（　-0.9%）
8位 <4503>　アステラス　　　　 2365　-20.5（　-0.9%）
9位 <6981>　村田製　　　　　　 4878　　-38（　-0.8%）
10位 <7012>　川重　　　　　　　 3072　-21.0（　-0.7%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース