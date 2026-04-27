「ゴジラ・フェス2026」11月3日開催決定 「バーニングミレニアムゴジラ」新スーツ制作決定
毎年恒例のゴジラ生誕記念イベント「ゴジラ・フェス2026」が、今年も11月3日に開催されることが発表された。
【画像】記事内で紹介した「ゴジラ・シアター」ライアナップ
11月3日は1954年に初めて映画『ゴジラ』が公開された日にちなんだ「ゴジラの日」。誕生日として、毎年ファンに親しまれている。今年は新作映画『ゴジラ-0.0』（監督：山崎貴）の公開日にもなっている。
一方、「ゴジラ・フェス」恒例企画として、中川和博監督による完全新作特撮シリーズ最新作『フェス・ゴジラII 東京消失』の制作が決定。前作『フェス・ゴジラII 新宿炎上』に登場した「バーニングミレニアムゴジラ」が本格的に活躍する。
今作では、これまでCGで表現されていた“バーニング状態”を、常時発光する新造スーツとして具現化に挑戦。特撮ならではのリアルな質感で、さらなる進化を遂げたゴジラが描かれる。
あわせて、「バーニングミレニアムゴジラ」のスーツ制作を目的としたクラウドファンディングプロジェクトが始動。本日（4月27日）、国内最大級のプラットフォーム「CAMPFIRE」でティザーページが公開される。フェス史上初となる“主役ゴジラ”のスーツ制作をファンとともに実現する試みで、支援者の熱量が作品づくりに直結する企画となる。
中川監督は「バーニングミレニアムゴジラ（BMG）の登場で幕を閉じた前作。あのとき会場に広がった『これで終わりなんかい！』という空気は、今でも忘れられません。ならば次は──『フェス・ゴジラII 東京消失』で、BMGに思いきり暴れてもらうしかない。というわけでBMGのスーツを新たに制作します!!皆様、この挑戦にぜひお力をお貸しください」とコメントし、新たな挑戦への意欲を語っている。
会場やステージ内容などの詳細は後日発表予定。ゴジラの新たな伝説の幕開けに向け、さらなる続報に注目が集まる。
【画像】記事内で紹介した「ゴジラ・シアター」ライアナップ
11月3日は1954年に初めて映画『ゴジラ』が公開された日にちなんだ「ゴジラの日」。誕生日として、毎年ファンに親しまれている。今年は新作映画『ゴジラ-0.0』（監督：山崎貴）の公開日にもなっている。
一方、「ゴジラ・フェス」恒例企画として、中川和博監督による完全新作特撮シリーズ最新作『フェス・ゴジラII 東京消失』の制作が決定。前作『フェス・ゴジラII 新宿炎上』に登場した「バーニングミレニアムゴジラ」が本格的に活躍する。
あわせて、「バーニングミレニアムゴジラ」のスーツ制作を目的としたクラウドファンディングプロジェクトが始動。本日（4月27日）、国内最大級のプラットフォーム「CAMPFIRE」でティザーページが公開される。フェス史上初となる“主役ゴジラ”のスーツ制作をファンとともに実現する試みで、支援者の熱量が作品づくりに直結する企画となる。
中川監督は「バーニングミレニアムゴジラ（BMG）の登場で幕を閉じた前作。あのとき会場に広がった『これで終わりなんかい！』という空気は、今でも忘れられません。ならば次は──『フェス・ゴジラII 東京消失』で、BMGに思いきり暴れてもらうしかない。というわけでBMGのスーツを新たに制作します!!皆様、この挑戦にぜひお力をお貸しください」とコメントし、新たな挑戦への意欲を語っている。
会場やステージ内容などの詳細は後日発表予定。ゴジラの新たな伝説の幕開けに向け、さらなる続報に注目が集まる。