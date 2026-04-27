美人YouTuber「2年ぶり」ハイトーンカラーで雰囲気ガラリ「綺麗すぎて見惚れる」「透明感爆上がり」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/27】YouTuber・さくらが4月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開した。
【写真】20歳美人YouTuber「可愛さ増してる」透明感溢れる新ヘア
さくらは「髪色変わりました」と報告し、ソロショットを投稿。これまでの暗めの髪色から一転、透明感のあるベージュ系カラーにイメージチェンジした姿を披露している。「ハイトーン2年ぶりだから気分上がる嬉しい」と喜びをつづるとともに「ミルクティーベージュ」とヘアカラーについても紹介している。
また、髪にカラー剤を塗布しラップを巻いた姿から、ヘアカラー後の姿に変身するショート動画も載せている。
この投稿は「綺麗すぎて見惚れる」「どんな髪色も似合う」「可愛さ増してる」「透明感爆上がり」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「可愛さ増してる」透明感溢れる新ヘア
◆さくら、ハイトーンカラーの新ヘア披露
さくらは「髪色変わりました」と報告し、ソロショットを投稿。これまでの暗めの髪色から一転、透明感のあるベージュ系カラーにイメージチェンジした姿を披露している。「ハイトーン2年ぶりだから気分上がる嬉しい」と喜びをつづるとともに「ミルクティーベージュ」とヘアカラーについても紹介している。
また、髪にカラー剤を塗布しラップを巻いた姿から、ヘアカラー後の姿に変身するショート動画も載せている。
◆さくらの投稿に「綺麗すぎて見惚れる」と反響
この投稿は「綺麗すぎて見惚れる」「どんな髪色も似合う」「可愛さ増してる」「透明感爆上がり」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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