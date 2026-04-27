米国とイランの終戦交渉が膠着局面に入った中で、イランのアラグチ外相がオマーン訪問から1日ぶりに仲介国のパキスタンに入り交渉再開の可能性を打診する動きを見せている。

イランのIRNA通信は26日、アラグチ外相がオマーンで同国のハイサム国王を表敬訪問した後、パキスタンの首都イスラマバードに戻りハイレベル面談を継続したと報道した。タスニム通信は「パキスタン当局者との追加協議に向けた復帰。仲介国を通じてイランの終戦要求案を明確に伝えようとする目的」と伝えた。

実際にアラグチ外相はホルムズ海峡の新たな法的体制、戦争被害補償、再侵略禁止保障、海上封鎖解除などを提示したとタスニム通信は伝えた。通信は「現在の議論は軍事衝突終息条件に集中しており核問題とは関係がない」というイランの立場とともに交渉議題を段階的に分離しようとする意図を伝えたりもした。これと関連し米オンラインメディアのアクシオスは26日、イランがホルムズ海峡開放と戦争終息を優先する新たな提案を米国に伝え、核交渉は次の段階に先送りする案を提示したと報道した。

アラグチ外相は歴訪を通じて外交接触も拡大している。彼はこの日Xを通じ「2国間関係と地域情勢に対する重要な議論があった。ホルムズ海峡沿岸国として安全な航行を保障する案に集中した」と明らかにした。また、カタールのムハンマド外相との電話会談でも「停戦関連事案と戦争終息に向けた外交的努力」を説明したと明らかにし、エジプト、トルコ、サウジアラビアなどとの接触も継続した。AP通信はこれについて「直接会談は制限されたが間接接触が続く低強度外交局面」と評価した。

またアラグチ外相はパキスタン訪問を終えた後27日にロシア入りし「（われわれは）ロシアと広範囲な問題、特に地域問題に対し緊密な協議をしてきた」と明らかにし、両国間の協力を強調したとタス通信が伝えた。彼はプーチン大統領と会談し、現在の米国との交渉状況と停戦、地域情勢などを話し合うものとみられる。

米国もやはり圧力を継続する一方で交渉の余地を開いている。トランプ大統領はフォックスニュースとのインタビューでイランに向け「彼らが対話したいならここに来るか電話すれば良い」と話した。

同時に彼は海上封鎖の効果を強調し「彼らはこれ以上多くの金を稼ぐことはできない。莫大な石油があふれる送油管がある時どんな理由であれコンテナや船舶に載せることができなくなり、そのラインが詰まれば、その管は機械的要因により地下で内部爆発することになる。彼らは3日程度しか残っていない」と話した。封鎖によってイランの送油管が詰まれば管内で爆発が起き石油産業再建が難しくなるという趣旨だ。ただしCNNは石油専門家の話として、イランの石油施設の相当数がすでに稼動中断状態であり爆発する可能性は大きくないとし、これはトランプ大統領の誇張だと指摘した。

ホワイトハウスも「米国はカードを握っており、イランの核兵器保有を絶対に認めない合意だけ追求するだろう」と明らかにした。これは交渉から核兵器関連事項を排除しようとするイランの立場と相反する部分だ。

ただしパキスタン政府が米国とイランの終戦交渉準備で実施したイスラマバードのレッドゾーンと交渉会場周辺規制を27日に解除し、当分当地での交渉再開の可能性は小さくなったとみられる。2回の交渉が相次いで成果を出せず終わった中で週末の交渉も失敗に終わり、両国は当分パキスタンを通じた間接交渉が続く可能性が大きい。

結局双方は交渉再開を模索しながらも同時に耐久局面に入った様相だ。イランはホルムズ海峡統制など供給を引き締めるカードで、米国は備蓄油放出と需要抑制、海上封鎖維持で対抗する構造だ。これと関連しイランのガリバフ国会議長は26日にXで「供給カードと需要カードは結局均衡する」と明らかにした。ホルムズ海峡など海上統制を「供給カード」、米国の備蓄油放出と需要減少を「需要カード」として、双方がエネルギー市場を通じて互いを圧迫しているという説明だ。

一方、イスラエルとレバノンの戦線では緊張が高まっている。レバノン保健省によると、26日にイスラエルによる空爆で14人が死亡し37人が負傷した。これは18日の停戦発効後で最大の被害規模だ。ネタニヤフ首相もこの日の閣議で「イスラエルは停戦期間にもヒズボラの脅威に対応する権利がある」と明らかにし軍事対応の意志を再確認した。