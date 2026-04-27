モデルで実業家のMALIA.（43）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女が入院し、手術を受けることを明かした。

「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？ 着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と長女が手術することになった経緯を説明。「笑っちゃいけないけど、母は爆笑です。わんぱく女子！あっぱれ！です！」と心境をつづった。

「人生ってほんと、予定通りになんていかない。日々、予想外タスクでございます」と続け、「母（親）業務よりタスクの多い仕事、世の中にある？」と問いかけた。

「小さな頃からわんぱくトムソーヤ女子。今日も全力わんぱくで、愛おしい娘」と愛娘についてつづり、「主治医の先生に『眠る前から目が覚めるまでお母さん隣に居て良いですか？』って。『オペ室には誰も入れないんだよ、ごめんね』って、スーパー優しい先生」と主治医と娘のやりとりを明かし、「立ち会い懇願する娘、愛おしすぎるんだけど…」とうれしそうに記した。

「あーちゃん？出産じゃないんよ。外科オペなんよ。立ち会えないだろうよ」と突っ込み、「#ギャル姉さん 最高です」と締めくくった。

MALIA.は01年に当時横浜でプレーしていた元日本代表DF田中隼磨氏と結婚して02年8月に海鈴を出産するも04年に離婚。翌05年に山本“KID”徳郁さんと再婚して1男1女をもうけたが、09年に再び離婚。15年元日には当時横浜でプレーしていたMF佐藤優平と3度目の結婚をするも17年3月に離婚。元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人と17年11月に4度目の結婚をして18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に離婚を発表。昨年8月にドバイに移住した。23年12月に初孫、昨年9月に2人目の孫が誕生している。