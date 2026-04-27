渡辺美奈代“真珠婚式”で夫からダイヤの高級指輪 サプライズに笑顔「結婚生活30周年！」
歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が、27日までに自身のブログを更新。夫の“もやし君”から結婚30周年のプレゼントをもらったこととともに、ラブラブな夫婦ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】キラキラの指輪を披露する渡辺美奈代と夫のもやし君
3月28日に“真珠婚式”となる結婚30周年を迎えたことをブログで報告していた渡辺。この日、「指輪のプレゼント」と題してブログを更新し、「結婚生活30周年の記念日！」と節目の喜びをつづると、「先日、ティファニー銀座でお祝いしてきました！」と明かした。
さらに「サプライズ？のプレゼントも！」といい、夫からティファニーのダイヤの高級指輪の贈り物があったことを報告。煌めくダイヤモンドの指輪を身につけ、“Minayo”の名前が入ったジュエリーボックスを手に、夫と並んで笑顔を見せるツーショットなど、幸せそうな夫婦ショットを公開した。
最後は「ぜひ動画でご覧ください！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。自身のYouTubeチャンネルでは、結婚当初の思い出や初めての夫から贈り物、ティファニーの思い出、家族の思い出、今回のプレゼントを一緒に観に行ったことなどを語っている。
【写真】キラキラの指輪を披露する渡辺美奈代と夫のもやし君
3月28日に“真珠婚式”となる結婚30周年を迎えたことをブログで報告していた渡辺。この日、「指輪のプレゼント」と題してブログを更新し、「結婚生活30周年の記念日！」と節目の喜びをつづると、「先日、ティファニー銀座でお祝いしてきました！」と明かした。
最後は「ぜひ動画でご覧ください！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。自身のYouTubeチャンネルでは、結婚当初の思い出や初めての夫から贈り物、ティファニーの思い出、家族の思い出、今回のプレゼントを一緒に観に行ったことなどを語っている。