犬が飼い主に体を預ける心理

1.安全な人だという信頼がある

犬が飼い主に体を預けるのは、安全な人だという信頼があるからです。

本来であれば、犬は非常に警戒心の強い動物です。外敵から身を守るため、群れを守るため、常に周囲に気を配って過ごしています。

それくらい警戒心の強い犬が体を預けるというのは、ただ単純に“飼い主だから”ということではなく、強い信頼があるからです。

体を預け、休もうとしているのではないでしょうか。無防備になるときだからこそ、安全な人のそばにいたいのです。

2.甘えたい

犬が飼い主に体を預けるのは、甘えたいからです。

ただ体を預けるだけで満足することもあれば、アイコンタクトをしたがることもあります。撫でてほしくてアピールをすることもあるでしょう。

“甘えたいけど構ってほしいわけじゃない”ということもあって、声をかけすぎたり、撫ですぎたりすると、スッと離れて行ってしまいます。

3.愛情や絆を確認したい

犬が飼い主に体を預けるのは、愛情や絆を確認したいからです。

飼い主が忙しくしているとき、飼い主がテレビやスマートフォンばかり見ているとき、そっと体を預けてくることがあります。

構ってもらえないことが寂しかったのでしょう。もっと自分に注目してもらいたいのです。「私のこと好き？」と、飼い主の愛情や絆を確認するため、体を預けたのです。

4.不安や緊張を和らげたい

犬が飼い主に体を預けるのは、不安や緊張を和らげたいからです。

犬は群れで生活をする動物です。仲間同士で体を預け合うことで安心感を得ます。不安や緊張があるときは、飼い主に体を預けることで気持ちを落ち着かせたいと考えています。

飼い主が不安や緊張を感じているときも同じです。その気持ちを読み取り、「大丈夫だよ」「ぼくがいるから安心して」と、体を預けることがあります。

飼い主の不安や緊張は、汗に含まれる成分を嗅ぎ取ることで、気持ちを読み取ることができるとされています。

5.飼い主のことを守ろうとしている

飼い主のことを守ろうとしているとき、犬が飼い主に体を預けることがあります。

ドッグランに行ったとき、走るわけでもなく、ニオイを嗅いで回るわけでもなく、他の犬たちと遊ぶわけでもなく、飼い主の体にぴったりとくっついて離れないことがあります。

ほとんどの場合で、“不安や緊張や恐怖から飼い主のそばにいたいんだ”と考えることでしょう。

多数派ではないかもしれませんが、見知らぬ人や犬がたくさん集まるドッグランでは、犬も飼い主も多少の不安や緊張を感じています。

警戒心が強く勇敢な性格である犬ほど、周囲の状況を常に見ています。「飼い主に何かあれば私が守るぞ！」という気持ちから、飼い主に体を預けるようにして、ぴったりとくっついて離れないのです。

愛犬が寄りかかってきたときにすべき対応

アイコンタクトをする 名前を呼ぶ 優しい声かけをする 頭や背中を撫でる

愛犬が体を預けてきたときは、安心感を与えることができる対応をしましょう。

怖がっているときは、体を震わせていることがあります。ただ寄り添いたいだけのときは、あまり目を合わせないことがありますので、構いすぎに注意しましょう。

飼い主の不安や緊張を読み取り、寄り添ってくれたときは、「ありがとう」と言葉にするだけでも気持ちが伝わります。

まとめ

犬が飼い主に体を預ける心理を5つ解説しました。

安全な人だという信頼がある 甘えたい 愛情や絆を確認したい 不安や緊張を和らげたい 飼い主のことを守ろうとしている

愛犬が体を預けてきたときは、その仕草や行動の背景にある気持ちを理解してあげられることが大切です。

ただし、いつもと違ってしつこく体を押しつけてくる場合や、震え、元気消失などほかの異変が見られる場合は注意が必要です。単なる愛情表現ではなく、不調や強い不安のサインである可能性もあります。

普段の様子と比べながら、リラックスしているときの甘えなのか、不安や不調からくる行動なのかを見極めてあげましょう。愛犬が安心して過ごせるよう、やさしく応えながら体調面にも目を向けてあげてくださいね。