１G１Aも「反省」 今季欧州で９発の日本人MFはとことん貪欲！視線の先に最高峰「まだまだCLを諦めてない」
欧州最高峰に向けて、ラストスパートだ。
日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月26日、ベルギーリーグのプレーオフ１第５節でメヘレンと敵地で対戦。26分に先制を許すも、前半のうちに追いつくと、後半に入って得点を重ね、４−１で快勝した。
日本人選手はGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介が先発。さらに、今冬に加入した18歳のFW新川志音が途中出場で新天地デビューを果たしたなか、特に際立つ活躍を見せたのが伊藤だ。
まず、44分にジェドリック・ピュープの同点弾をアシストすれば、３−１として迎えた75分に絶妙なボレーシュートで、今季９点目を挙げてみせた。
マン・オブ・ザ・マッチに選出された28歳のアタッカーは試合後、クラブ公式のインタビューに対応。あくまで貪欲に、自身のパフォーマンスについて、こう語った。
「満足いく出来じゃなかった。もっともっとチャンスも作れたし、点を取れる場面もあったので、そこは反省点として次に切り替えたい」
STVVは現在３位。プレーオフ１は折り返しを迎え、残り５試合という状況下で、チャンピオンズリーグ出場圏内の２位クラブ・ブルージュに勝点８差をつけられているが、当然、全く逆転を諦めていない。
「もう１周続くので、自分たちがチャンピオンズリーグに出るのをまだまだ諦めてない。残り５試合、チーム一丸となってもっと高い強度で戦いたい」
次節は首位のユニオン・サン＝ジロワーズをホームに迎える。STVV在籍３年目の伊藤は「僕が来てから３年間、ユニオンに１回も勝ててないので、最後しっかりとユニオンに勝って終わりたい」と力強い決意を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】シュート技術が光る技あり弾！伊藤涼太郎が今季９点目をマーク！
日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月26日、ベルギーリーグのプレーオフ１第５節でメヘレンと敵地で対戦。26分に先制を許すも、前半のうちに追いつくと、後半に入って得点を重ね、４−１で快勝した。
日本人選手はGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介が先発。さらに、今冬に加入した18歳のFW新川志音が途中出場で新天地デビューを果たしたなか、特に際立つ活躍を見せたのが伊藤だ。
マン・オブ・ザ・マッチに選出された28歳のアタッカーは試合後、クラブ公式のインタビューに対応。あくまで貪欲に、自身のパフォーマンスについて、こう語った。
「満足いく出来じゃなかった。もっともっとチャンスも作れたし、点を取れる場面もあったので、そこは反省点として次に切り替えたい」
STVVは現在３位。プレーオフ１は折り返しを迎え、残り５試合という状況下で、チャンピオンズリーグ出場圏内の２位クラブ・ブルージュに勝点８差をつけられているが、当然、全く逆転を諦めていない。
「もう１周続くので、自分たちがチャンピオンズリーグに出るのをまだまだ諦めてない。残り５試合、チーム一丸となってもっと高い強度で戦いたい」
次節は首位のユニオン・サン＝ジロワーズをホームに迎える。STVV在籍３年目の伊藤は「僕が来てから３年間、ユニオンに１回も勝ててないので、最後しっかりとユニオンに勝って終わりたい」と力強い決意を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】シュート技術が光る技あり弾！伊藤涼太郎が今季９点目をマーク！