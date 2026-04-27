「爆美女すぎる」伊藤桃々、『egg』復刊後の初期メン集合に「みんな綺麗に大人になってて感動した」反響
モデルの伊藤桃々さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファッション誌『egg』（大洋図書）の復刊当時を支えた初期メンバーによる、豪華な集合ショットを公開しました。
【写真】元『egg』モデル集合ショット
コメントでは「可愛さは未だに健在！！！ むしろ大人の魅力増してさらに可愛さ増してる」「見てたメンツで嬉しすぎる」「爆美女すぎる」「みんな綺麗に大人になってて感動したよ」「大人の魅力むんむん」などの声が寄せられました。一方で「誰だ、、って思ったら復刊後ね、」「私の知ってるegg初期ちゃう」といった声も。
(文:五六七 八千代)
【写真】元『egg』モデル集合ショット
「みんな大人になったなあ」伊藤さんは「egg初期メンバー久しぶりに集まれた みんな大人になったなあ」とつづり、1枚の写真を投稿。伊藤さんを含む『egg』元モデル7人が勢ぞろいした圧巻のショットです。全員が黒を基調としたスタイリッシュな衣装に身を包み、カメラに向かって笑顔でポーズを決める姿が収められています。当時よりもぐっとあか抜けた雰囲気と、それぞれの個性が一段と際立つ姿が印象的な1枚となっています。
2023年には撮影の様子を公開2023年5月5日には「eggメンバー いつ会ってもずっと仲良しな私たち」とつづり、1本の動画を公開した伊藤さん。撮影の様子を収めた内容で、メンバー同士の仲の良さが伝わる投稿です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)