µÙ¤ß¤ÎÆü¤Þ¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©ÆüËÜ¿Í¤Î¡É»ÄÇ°¤ÊµÙÆü¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¥É¥¤¥Ä¼°¡Ö4¥¹¥Æ¥Ã¥×µÙÂ©½Ñ¡×
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙÆü¤Ê¤Î¤Ë¡¢²È»ö¤äÉÕ¤¹ç¤¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÙ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢µÙÆü¤Ç¤â¡ÈÃ¯¤«¤ä²¿¤«¤Î¤¿¤á¡É¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏµÙ¤ß¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾µï²¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ¤Î3ÇÜµÙ¤ó¤Ç1.5ÇÜ¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ ¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¤¹¤´¤¤µÙÆü¡Ù¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎµÙ¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥É¥¤¥Ä¼°µÙÂ©Ë¡4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍµëµÙ²Ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¤³¤Î¥É¥¤¥Ä¼°µÙ¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤¿¤Á¤Î4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
STEP¡¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¡¦µÙÆü¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¡¢²È»ö¡¢Çã¤¤Êª¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÑ»ö¡¢¿ÆÀÌ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤Ê¤É¡¢¡È¤³¤Ê¤¹¤Ù¤¥¿¥¹¥¯¡É¤¬Æ¬¤Î¤Ê¤«¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤â¿´¤ÏµÙ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢µÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¥¿¥¹¥¯¤ò¤¹¤Ù¤Æ³°¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤Î¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤¬¡È²Ä»ë²½¡É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢
¡¦¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È
¡¦¼Â¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È
¡¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¼«Í³»þ´Ö¤Ë¿´¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È
¤Ê¤É¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡È¼«Ê¬¤Î¼«Í³»þ´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¿¥¹¥¯¡É¤òÆüº¢¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢µÙ¤à¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò°Õ¼±Åª¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤È¡Ö¼êÊü¤»¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ËÜÅö¤ËµÙ¤Þ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÍ¾Çò¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¼°µÙÂ©Ë¡¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
µÙÆü¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¤³¤ì¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¥¿¥¹¥¯¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢¿´¤âÂÎ¤âËÜÅö¤ËµÙ¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÂ¿¤¤¡ÖÂ¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¹¥¯¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤È¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¦¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¡¢¡È¤¤¤Ä¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò»È¤¦¤«¡É¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¾Çò¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¾Çò¤Ë¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¼ÂÁ©¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎµÙÆü¤òËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤ÇËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤È¸«¶Ë¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¼êÊü¤¹¤³¤È¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¡¢Ã¯¤«¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬È½ÃÇ¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Áª¤Ö¼«Í³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È¼«Ê¬¼´¤ÇµÙ¤à¡É¤È¤Ï¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¼´¡×¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢»×¹Í¤ò»ß¤á¡¢Æ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ãß¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢·Ð¸³Åª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç»×¹Í¤¬¼«Á³¤È¼êÊü¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤«¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»×¹Í¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎSTEP¤¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¡×¤ò¡¢µÙÆü¤äÆü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾µï²¹»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¢¤Ä¤³¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥ô¥£¥ó¥Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¥É¥¤¥ÄÎò40Ç¯¡£Éã¤ÎÅ¾¶Ð¤Ë¤è¤ê8ºÐ¤«¤é13ºÐ¤Þ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ÇÊë¤é¤·¡¢¸½ÃÏ¹»¤ËÄÌ¤¦¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢Ê¸²½¤äÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯¿¨¤ì¤¿¾¯Ç¯´ü¤ò²á¤´¤¹¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼À©ÅÙ¤Ë²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤·¡¢¹âÌîÅ¯Íº¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¤¥ÄÀìÌçÎ±³Ø²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥ô¥£¥ó¥Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÀßÎ©¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¸½ÃÏË¡¿ÍA&T GLobal GmbH¤òÀßÎ©¤·¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
(Ê¸:¾¾µï²¹»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¢¤Ä¤³¡Ë)
ÆüËÜ¤Ç¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢µÙÆü¤Ç¤â¡ÈÃ¯¤«¤ä²¿¤«¤Î¤¿¤á¡É¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏµÙ¤ß¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾µï²¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ¤Î3ÇÜµÙ¤ó¤Ç1.5ÇÜ¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ ¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¤¹¤´¤¤µÙÆü¡Ù¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎµÙ¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£
¡ÖÍµëµÙ²Ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÚSTEP¡¡Û»ÅÊ¬¤±¤ë¡½µÙÆü¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖµÙ¤à¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖµÙ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¡£µÙ¤ß¤ò¤¿¤ÀÌ¡Á³¤È²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤È¤·¤Æ°Õ¼±Åª¤Ë»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Â¸Ê¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¼°µÙÂ©Ë¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥É¥¤¥Ä¼°µÙ¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤¿¤Á¤Î4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
STEP¡¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¡¦µÙÆü¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¡¢²È»ö¡¢Çã¤¤Êª¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÑ»ö¡¢¿ÆÀÌ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤Ê¤É¡¢¡È¤³¤Ê¤¹¤Ù¤¥¿¥¹¥¯¡É¤¬Æ¬¤Î¤Ê¤«¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤â¿´¤ÏµÙ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢µÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¥¿¥¹¥¯¤ò¤¹¤Ù¤Æ³°¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤Î¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤¬¡È²Ä»ë²½¡É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢
¡¦¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È
¡¦¼Â¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È
¡¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¼«Í³»þ´Ö¤Ë¿´¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È
¤Ê¤É¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡È¼«Ê¬¤Î¼«Í³»þ´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¿¥¹¥¯¡É¤òÆüº¢¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢µÙ¤à¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò°Õ¼±Åª¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤È¡Ö¼êÊü¤»¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ËÜÅö¤ËµÙ¤Þ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÍ¾Çò¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¼°µÙÂ©Ë¡¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÚSTEP¢¡ÛÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡½¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎµÙÆü¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©ÊÔ¤Ç¤¹¡£STEP¡¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÀ°Íý¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡×¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙÆü¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¤³¤ì¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¥¿¥¹¥¯¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢¿´¤âÂÎ¤âËÜÅö¤ËµÙ¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÂ¿¤¤¡ÖÂ¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¹¥¯¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤È¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¦¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¡¢¡È¤¤¤Ä¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò»È¤¦¤«¡É¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¾Çò¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¾Çò¤Ë¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¼ÂÁ©¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎµÙÆü¤òËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤ÇËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤È¸«¶Ë¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSTEP£¡Û¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤ÇÀ¸¤¤ë¡½¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËìÅÍß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢³ÎÊÝ¤·¤¿µÙÆü¤ò¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤Ç¤É¤¦»È¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò´ð½à¤Ë¹ÔÆ°¤òÁª¤Ö´¶³Ð¤¬¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¼êÊü¤¹¤³¤È¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¡¢Ã¯¤«¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬È½ÃÇ¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Áª¤Ö¼«Í³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È¼«Ê¬¼´¤ÇµÙ¤à¡É¤È¤Ï¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¼´¡×¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚSTEP¤¡Û¤¢¤¨¤Æ¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¤¹¤ë¡½¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤³¤½¤¬ºÇ¶¯¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤àËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×»þ´Ö¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢»×¹Í¤ò»ß¤á¡¢Æ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ãß¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢·Ð¸³Åª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç»×¹Í¤¬¼«Á³¤È¼êÊü¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤«¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»×¹Í¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎSTEP¤¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¡×¤ò¡¢µÙÆü¤äÆü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾µï²¹»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¢¤Ä¤³¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥ô¥£¥ó¥Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¥É¥¤¥ÄÎò40Ç¯¡£Éã¤ÎÅ¾¶Ð¤Ë¤è¤ê8ºÐ¤«¤é13ºÐ¤Þ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ÇÊë¤é¤·¡¢¸½ÃÏ¹»¤ËÄÌ¤¦¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢Ê¸²½¤äÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯¿¨¤ì¤¿¾¯Ç¯´ü¤ò²á¤´¤¹¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼À©ÅÙ¤Ë²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤·¡¢¹âÌîÅ¯Íº¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¤¥ÄÀìÌçÎ±³Ø²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥ô¥£¥ó¥Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÀßÎ©¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¸½ÃÏË¡¿ÍA&T GLobal GmbH¤òÀßÎ©¤·¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
(Ê¸:¾¾µï²¹»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¢¤Ä¤³¡Ë)