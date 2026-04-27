高市総理は、自民党内で意見が割れている「再審」＝裁判のやり直しに関する法律の改正案について、“今の国会での成立を目指すことに変わりはない”との考えを示しました。

自民党 稲田朋美 元政調会長（今月6日）

「ほとんどの議員が抗告禁止って言っているにもかかわらず、それを全く無視をしている」

自民党内でも異論が相次ぐ再審＝裁判のやり直しをめぐる刑事訴訟法の改正案。国会ではきょう、検察官が不服を申し立てる「抗告」について、野党議員が、審理の長期化に繋がることから「全面禁止」とするよう高市総理に修正を迫りました。

無所属（立憲会派） 泉房穂 参院議員

「法務省任せではなく、総理自らが政治決断をすべきテーマだと考えます」

高市総理

「私1人が決断をして、みんな従ってください。自民党はそういう政党ではありません」

政府が修正案を提示するものの自民党の了承を得ることが出来ず、国会への提出が遅れる事態となっていて、野党側は「修正をしない限り、今の国会での成立は困難だ」と追及しました。

無所属（立憲会派） 泉房穂 参院議員

「今国会の成立は見送るつもりですか。今国会での成立を目指すんですか。2択、お答え下さい」

高市総理

「もちろん今国会に提出をして、成立を目指しているという現在の私の立ち位置は変わっておりません。知恵を集めてよりよいものにして、それが皆様に納得していただけるものになればよいと思っております」

高市総理は、あくまで、今の国会への改正案の提出を目指すとした上で、「人の人生がかかった本当に重い問題だ」として、慎重に議論を進める考えを示しています。