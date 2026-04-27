AYA／2018年撮影 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/27】カリスマトレーナーのAYAが4月26日、自身のInstagramを更新。スポーティなマタニティコーディネートを公開した。

【写真】41歳美女トレーナー「スタイリッシュな着こなし」ふっくらお腹のぞくスポーツコーデ

◆AYA、マタニティスポーツコーデ披露


AYAは「マタニティスポーツコーデ」と記し、ふっくらとしたお腹がのぞくコーディネート写真を投稿。黒のキャップにサングラス、ボディスーツにフード付きジャケットとスポーティなスタイルでポーズをとる姿を披露し、「ジャケットはメンズラインのビッグサイズでポコっとお腹をカバー」と説明している。

◆AYAの投稿に「カッコよすぎる」と反響


この投稿は「健康的で美しい」「カッコよすぎる」「スタイリッシュな着こなしすごい」「さすがです」と反響を呼んでいる。

AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）

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