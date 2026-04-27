BTS、新トークショーがLemino独占配信中 新ビジュアル＆ソロカットも【BTS：The Best Talk Show！】
【モデルプレス＝2026/04/27】LeminoではBTSが出演する「BTS：The Best Talk Show！」（全7回）を独占配信中。また、「ドコモMAX with BTS」の新グラフィックも公開中だ。
【写真】BTSメンバー来日時の路上オフショット公開
3月から放映中の「ドコモMAX with BTS」のTVCM第2弾「ずっと一緒に」篇の中でも描かれている、BTSメンバー7人が出演するトークショー「BTS：The Best Talk Show！」（全7回）がLeminoで独占配信中。メンバーの中から毎回変わるMCが、いま気になる質問を他のメンバーにぶつける。
また、「ドコモMAX with BTS」の新しいキービジュアルとソロカットも公開。3月26日から公開中のキービジュアルとは一転、白地を背にメンバー7人が並ぶ圧巻の1枚となっている。メンバーひとりずつのソロカットは2種類で登場。7人のそれぞれ異なる表情を楽しめる。（modelpress編集部）
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◆BTS新トークショー配信中
3月から放映中の「ドコモMAX with BTS」のTVCM第2弾「ずっと一緒に」篇の中でも描かれている、BTSメンバー7人が出演するトークショー「BTS：The Best Talk Show！」（全7回）がLeminoで独占配信中。メンバーの中から毎回変わるMCが、いま気になる質問を他のメンバーにぶつける。
また、「ドコモMAX with BTS」の新しいキービジュアルとソロカットも公開。3月26日から公開中のキービジュアルとは一転、白地を背にメンバー7人が並ぶ圧巻の1枚となっている。メンバーひとりずつのソロカットは2種類で登場。7人のそれぞれ異なる表情を楽しめる。（modelpress編集部）
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