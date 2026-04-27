吉谷彩子、ヘアカットで印象ガラリ「小顔が際立つ」「前髪分けてるの新鮮」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】女優の吉谷彩子が4月26日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開した。
【写真】34歳ビズリーチ美女「透明感すごい」“新鮮”イメチェン姿
吉谷は、ヘアカットされる女性とはさみの絵文字を添え、自撮りショットを投稿。最近は肩までのセミロングヘアだったが、前髪をセンターで分け、ふんわりとした肩上ボブのヘアスタイルで微笑みを浮かべる姿が収められており、ほっそりとした美しい首が際立っている。
この投稿は「ますます綺麗」「印象変わる」「美しすぎます」「小顔が際立つ」「とっても似合ってる」「おでこが可愛い」「透明感すごい」「笑顔が素敵で癒される」「前髪分けてるの新鮮」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆吉谷彩子、ヘアカットした姿披露
吉谷は、ヘアカットされる女性とはさみの絵文字を添え、自撮りショットを投稿。最近は肩までのセミロングヘアだったが、前髪をセンターで分け、ふんわりとした肩上ボブのヘアスタイルで微笑みを浮かべる姿が収められており、ほっそりとした美しい首が際立っている。
◆吉谷彩子の投稿に「美しすぎます」と反響
この投稿は「ますます綺麗」「印象変わる」「美しすぎます」「小顔が際立つ」「とっても似合ってる」「おでこが可愛い」「透明感すごい」「笑顔が素敵で癒される」「前髪分けてるの新鮮」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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