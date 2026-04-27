【森永製菓】“大人のご褒美”『よふかしクッキー』登場/ 「TAICHIRO MORINAGA」から数量限定発売

森永製菓は4月27日、コンセプトブランド「TAICHIRO MORINAGA」(タイチロウ モリナガ)から「よふかしクッキー」を、公式通販サイト･森永ダイレクトストアにて数量限定で発売した。

“大人のご褒美時間”を想定した大人向けクッキーとして展開する。フランス産小麦粉や北海道産生乳の発酵バターなどの素材に、こだわりの具材を組み合わせ、「フルーツ&チーズ」「バター&コニャック」「ナッツ&トリュフ塩」のクッキー3種を仕上げた。

3種類を1箱に詰め合わせ、期間限定で販売する。夜のひとときに心ほどけるような“非日常”を届けることを目指したとしている。

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〈商品概要〉

◆TAICHIRO MORINAGA「よふかしクッキー」

フランス産小麦100%の小麦粉と、北海道産生乳100%の発酵バターを使用し、軽い口当たりとバターのコク･香りを軸に、クッキー3種を仕立てた。

1箱は6枚×3種の計18枚入りで、参考小売価格は税込2,592円(送料別)。商品は6月13日以降に配送する。予定数量がなくなり次第終了となる。

「フルーツ&チーズ」は、ドライフルーツで果実味を持たせた生地に、カマンベールとエメンタールのチーズパウダーを組み合わせた。

「バター&コニャック」は、発酵バターと小麦粉のおいしさを味わうためのクッキーとして、コニャックの芳醇な香りで甘み･うま味を立体的に際立たせ、アクセントとしてゲランド塩を加えた。アルコール分は0.1%未満。

「ナッツ&トリュフ塩」には、マカダミア･ピスタチオ･カシューナッツ･くるみを使用し、トリュフ香料を加えた。“カリ、ザク、ほろっ”とした食感にトリュフが香る、甘さ控えめの大人の味わいとしている。

【販売概要】

内容量: 1箱計18枚入り(6枚×3種)

参考小売価格: 税込2,592円 ※送料別

注文受付開始: 2026年4月27日(月)

商品配送予定日: 2026年6月13日(土)〜7月31日

発売ルート: 森永ダイレクトストア

〈「TAICHIRO MORINAGA」とは〉

森永製菓の創業者である森永太一郎氏の名を冠したコンセプトブランドで、2016年に立ち上げた。コンセプトは“お菓子をこえる「をかし」な体験を”。「森永ミルクキャラメル」の製法を活かしたバウムクーヘンなど、創業以来120年以上にわたり培ってきた菓子づくりの技術をベースに様々な商品を展開している。

■ 森永ダイレクトストア「よふかしクッキー」商品ページ