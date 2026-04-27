◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）

ケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）は、連勝の勢いで臨んだ前走のサウジダービーで５着と力を見せた。国内復帰戦で重賞制覇を飾り、大舞台への道を切り開く。

大外枠からの発走となった海外初戦は、終始先団の外めを回るロスが生じる苦しい形。それでも最後まで懸命に上位に食らいつく粘り強い走りで、大崩れしない根性を見せた。加藤征調教師は「（先行集団の）４頭目の外で追いかけてしまって、それで息切れしてしまった。ちょっと自分自身が（前に）行きすぎたし、息を入れて２、３番手だったらね」と振り返る。

その後はＵＡＥダービーへと転戦のためドバイ入りしていたが、中東情勢を鑑みて自重。先月１７日に帰国し、ここを目標に調整を進めてきた。２２日の１週前追い切りはアドマイヤデイトナ（４歳オープン）を５馬身追走し楽々と併入に持ち込んだ。「動きは１週前としては十分。これくらいの距離の方が、前半自分のペースで走れるからね」とトレーナー。きっちりタイトルをつかみ取る構えだ。