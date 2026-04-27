卓球の早田ひな（日本生命）ら世界選手権団体戦（２８日〜５月１０日）日本代表が２７日、開催地の英国・ロンドンに向けて出発した。

１００周年の節目を迎えた今大会から新方式で行われる。男女ともに６４の国・地域が参加。ステージ１は予選リーグとリーグ戦の２つのカテゴリーに分かれて行われ、世界チームランク２位の日本女子、同４位の日本男子は５月２日から始まるリーグ戦に登場する。

リーグ戦は世界チームランク上位７か国と開催国の英国が４チームずつ２組に分かれてリーグ戦を行い、決勝トーナメント（Ｔ）の上位８シードを決める。日本は男女ともに２組に振り分けられ、日本女子は同２日に５７位の英国との初戦を迎え、４位のドイツ、５位のフランスと同組。日本男子は同日に５位のドイツ戦が初戦。２位のフランス、７位の台湾と同組に入った。ともに１組１位と当たらないために、組１位通過を狙いにいく。

日本がいない予選リーグは、世界チームランク８位以下の５６チームが参加し、４月２８日から５月１日まで行われる。４チームずつ１４組に分かれて戦い、各組１位と２位のうち成績で１０チームが突破する。男女ともに各リーグ戦の８チームと予選リーグを勝ち上がった２４チームの計３２チームが、５月４日から１０日に行われる決勝Ｔに進む。

前回２４年釜山大会は男女各４０の国・地域が参加。４チームずつ８組に分かれて予選リーグを戦い、組１位が決勝Ｔでシードの８強。２〜３位が１６強に進んだ。従来は決勝Ｔのシード順が、進出チームの世界チームランクをもとに決められたが、今大会からリーグ戦の結果をもとに決められる。前回はランク２位の日本女子は、決勝Ｔでは同１位の中国と決勝まで当たらなかったが、今回はリーグ戦の結果によって、６連覇中の中国とも決勝より前に当たる可能性もある。一方、同４位の日本男子はリーグ戦で組１位になれば、第２シードを確保できる。