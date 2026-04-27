ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗が主演する７月期の日本テレビ系連続ドラマ「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）のヒロイン役の幼少期のティザー映像と画像が２７日、公開された。この映像＆画像はＡＩで再現されたもので、ＴＶｅｒのドラマページで視聴可能だ。

同ドラマは、小学生の頃に出会った一人の女性に片思いを続けてきた主人公（松村）を中心に、２５年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と真相を描いたラブサスペンス。

映像には、ヒロインの２５年前を想起させる少女の姿が映し出された。ドラマの公式Ｘには映像に登場する少女の顔写真に、「わたしはだれ？」というコメントを添えてポストされた。

この日午前８時の投稿後、午後４時の時点で９２．４万回が表示されるなど話題性は抜群。コメント欄には「めっちゃかわいい。誰かな」「２５年前の事件の真相、この子が全部知ってるんですよね？」「渡邉真子さんの脚本なら、ただの純愛で終わるはずがない」など、作品に期待する声が多数寄せられた。また、「〇〇だと思う」「○○に似てる気がする」「○○であってほしい」など具体的な女優名を挙げて、予想合戦が繰り広げられている。

同局の鈴木努プロデューサーは「この映像を手がかりに、ヒロインが誰かを予想しながら楽しんでいただけたら」とコメントした。ヒロイン役は５月に情報解禁される。