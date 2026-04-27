TWS、大ヒット“アンタルチャレンジ”の次は“ダルムチャレンジ” “IU先輩”にラブコール
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が27日、韓国で『TWS 5th Mini Album NO TRAGEDY MEDIA SHOWCASE』を開催。本作でのダンスチャレンジについて、言及した。
【写真】今回もさわやかビジュアルでカムバック！TWS
TWSは、2025年リリースの楽曲「OVERDRIVE」に合わせて肩をかわいらしく揺らし、拗ねたようなジェスチャーをするダンスチャレンジ“アンタルチャレンジ”が大ヒットした。YOUNGJAEは「アンタルチャレンジはこんなに愛されると1ミリたりとも思っていませんでした」と本音を吐露しつつ、「ベストを尽くして活動してきたので、認めてくださってありがたいと思います」と感謝の思いを伝えた。
そんなTWSが届ける今回のチャレンジは“ダルムチャレンジ”。「今回のチャレンジはダルムチャレンジと言って、中毒的なサビを利用した多方面で活用できるチャレンジ」と予告し、「ある動作をまねするチャレンジでもあるし、形を変えていろいろ準備しました」と期待を高めた。また、HANJINは「IU先輩のドラマの主題歌が好きなので、IU先輩とコラボしたいです」とラブコールを送った。
ショーケースでは、きょう27日リリースの5thミニアルバム『NO TRAGEDY』タイトル曲「You, You」、収録曲「All the Possibilities」を披露した。
【写真】今回もさわやかビジュアルでカムバック！TWS
TWSは、2025年リリースの楽曲「OVERDRIVE」に合わせて肩をかわいらしく揺らし、拗ねたようなジェスチャーをするダンスチャレンジ“アンタルチャレンジ”が大ヒットした。YOUNGJAEは「アンタルチャレンジはこんなに愛されると1ミリたりとも思っていませんでした」と本音を吐露しつつ、「ベストを尽くして活動してきたので、認めてくださってありがたいと思います」と感謝の思いを伝えた。
ショーケースでは、きょう27日リリースの5thミニアルバム『NO TRAGEDY』タイトル曲「You, You」、収録曲「All the Possibilities」を披露した。