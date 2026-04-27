東京ディズニーリゾート、スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」7・2スタート 「ピザ・プラネット」イメージのメニューも登場
東京ディズニーリソートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念して、7月2日から9月14日までの間、『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。
【写真】カラフルでかわいい！新発売されるグッズ
また、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでも、パークで開催されるスペシャルイベントと連動したプログラムを展開。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターたちがデザインされたデコレーションやフォトスポットが登場し、写真を撮ったり、ポーズをまねしたりと、思わず立ち止まって楽しみたくなる仕掛けが随所に見られる。
東京ディズニーランドでは自分のスマートフォンを使って参加できる「トイフレンズスタンプラリー」を実施。ウエスタンランドやワールドパザール、トゥモローランドには、ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとした『トイ・ストーリー5』の仲間たちが待つスポットが登場する。ゲストは、自分のスマートフォンを使って「トイフレンズスタンプラリー」に参加し、6ヶ所のスポットにある“ピクサー・ボール”にスマートフォンをタッチしてスタンプを集めることができる。すべてのスポットを巡りスタンプを6個集めると、オリジナルシールがキャストからもらえる。
さらに、東京ディズニーランドの「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では映画に登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージしたデコレーションが施され、スペシャルメニューがイベント期間に先立ち、7月1日より登場。
スペシャルセットのペパロニピザは、「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされた特別な包材に包まれ、アメリカンピザをイメージしたトッピングに加え、星形のチーズがあしらわれた思わず写真を撮りたくなる一品。また、カルツォーネの包材にも「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされるほか、カラフルなトッピングが印象的な、見た目にも遊び心あふれるスパークリングドリンクも登場する。
また、ボニーの部屋で遊んでいる様子がデザインされたグッズを、7月1日より販売。『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちとアトラクションやパークのモチーフを取り入れたデザインや、日常の中で使うたびに物語を感じられるグッズなど、『トイ・ストーリー』シリーズの世界観の中で東京ディズニーリゾートの魅力が表現されたグッズは、使うたびに笑顔になってしまうものばかり。
ウッディやジェシーをモチーフにした身につけグッズも登場する。キャラクターを象徴する色合いやデザインで、個性や魅力が詰まった仕上がりとなっており、パークでのコーディネートにおすすめ。
東京ディズニーランドでは、トゥモローランドに、総勢50体のバズ軍団のフォトスポットやキャラクターが壁面に大きく描かれたデコレーションなどが登場。さらに、ウエスタンランドには、2種類の的あてゲームが楽しめる子ども向けのスペースも登場し、『トイ・ストーリー5』の仲間たちと一緒に遊んでいるような気分を味わえる。
また東京ディズニーシーでは、アメリカンウォーターフロントのアトラクション「トイ・ストーリー・マニア!」周辺に、『トイ・ストーリー5』公開を記念した特別な装飾が登場し、ゲストを映画の世界へと誘う。
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルでは、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催される「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」と連動したさまざまなコンテンツを用意。
宿泊者が体験できる、ホテルの中でおもちゃたちを探す「トイフレンズスタンプラリー」や、心躍る写真撮影のひとときが楽しめる、ウッディやジェシーがデザインされたフォトパネルを用意。また、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルを含む3つのディズニーホテルでは、7月1日から9月14日までの間、スペシャルメニューを提供する。東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルのロッツォ・ガーデンカフェ（ブッフェ）では、カラフルで目にも楽しい期間限定のメニューを用意。
ディズニーアンバサダーホテルのチックタック・ダイナー（デリカェ）では、映画に登場するキャラクターをイメージした、ワクワク感あふれるメニューを用意する。東京ディズニーランドホテルのカンナ（創作料理）では、ポップなデザインがあしらわれたデザートを含むコース料理や子ども用メニューなどが楽しめる。ドリーマーズ・ラウンジ（ロビーラウンジ）では、さまざまなキャラクターモチーフが目を引くメニューを展開する。
そしてディズニーリゾートラインでは、7月1日から『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちが描かれたデザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売する。
（C）Disney （C）Disney/Pixar
【写真】カラフルでかわいい！新発売されるグッズ
また、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでも、パークで開催されるスペシャルイベントと連動したプログラムを展開。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターたちがデザインされたデコレーションやフォトスポットが登場し、写真を撮ったり、ポーズをまねしたりと、思わず立ち止まって楽しみたくなる仕掛けが随所に見られる。
さらに、東京ディズニーランドの「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では映画に登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージしたデコレーションが施され、スペシャルメニューがイベント期間に先立ち、7月1日より登場。
スペシャルセットのペパロニピザは、「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされた特別な包材に包まれ、アメリカンピザをイメージしたトッピングに加え、星形のチーズがあしらわれた思わず写真を撮りたくなる一品。また、カルツォーネの包材にも「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされるほか、カラフルなトッピングが印象的な、見た目にも遊び心あふれるスパークリングドリンクも登場する。
また、ボニーの部屋で遊んでいる様子がデザインされたグッズを、7月1日より販売。『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちとアトラクションやパークのモチーフを取り入れたデザインや、日常の中で使うたびに物語を感じられるグッズなど、『トイ・ストーリー』シリーズの世界観の中で東京ディズニーリゾートの魅力が表現されたグッズは、使うたびに笑顔になってしまうものばかり。
ウッディやジェシーをモチーフにした身につけグッズも登場する。キャラクターを象徴する色合いやデザインで、個性や魅力が詰まった仕上がりとなっており、パークでのコーディネートにおすすめ。
東京ディズニーランドでは、トゥモローランドに、総勢50体のバズ軍団のフォトスポットやキャラクターが壁面に大きく描かれたデコレーションなどが登場。さらに、ウエスタンランドには、2種類の的あてゲームが楽しめる子ども向けのスペースも登場し、『トイ・ストーリー5』の仲間たちと一緒に遊んでいるような気分を味わえる。
また東京ディズニーシーでは、アメリカンウォーターフロントのアトラクション「トイ・ストーリー・マニア!」周辺に、『トイ・ストーリー5』公開を記念した特別な装飾が登場し、ゲストを映画の世界へと誘う。
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルでは、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催される「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」と連動したさまざまなコンテンツを用意。
宿泊者が体験できる、ホテルの中でおもちゃたちを探す「トイフレンズスタンプラリー」や、心躍る写真撮影のひとときが楽しめる、ウッディやジェシーがデザインされたフォトパネルを用意。また、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルを含む3つのディズニーホテルでは、7月1日から9月14日までの間、スペシャルメニューを提供する。東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルのロッツォ・ガーデンカフェ（ブッフェ）では、カラフルで目にも楽しい期間限定のメニューを用意。
ディズニーアンバサダーホテルのチックタック・ダイナー（デリカェ）では、映画に登場するキャラクターをイメージした、ワクワク感あふれるメニューを用意する。東京ディズニーランドホテルのカンナ（創作料理）では、ポップなデザインがあしらわれたデザートを含むコース料理や子ども用メニューなどが楽しめる。ドリーマーズ・ラウンジ（ロビーラウンジ）では、さまざまなキャラクターモチーフが目を引くメニューを展開する。
そしてディズニーリゾートラインでは、7月1日から『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちが描かれたデザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売する。
（C）Disney （C）Disney/Pixar