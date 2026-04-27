元なでしこジャパンの岩清水梓選手が27日、所属する日テレ・東京ヴェルディベレーザを通じ、今シーズン限りで引退することを発表しました。

岩手県出身のDFで現在39歳の岩清水選手は、2000年に日テレ・メニーナでデビューし、引退までの26年間、日テレ一筋でプレー。2019年に結婚、2020年に長男を出産した後に復帰し、今季まで現役を続けました。

なでしこジャパンでは通算122試合出場で11得点という記録を残し、FIFA女子ワールドカップに3度、オリンピックに2度出場。ワールドカップでは2011年に中心メンバーとして初優勝に貢献し、2015年にも準優勝に輝いたほか、2012年のロンドンオリンピックでは銀メダルを獲得しました。

岩清水選手はクラブを通じてコメントを発表。「今シーズンをもって引退することを決意しました。理由は単純に、自分の納得のいくパフォーマンスができなくなったことです。チームの戦力には違う場所でなれていたかもしれませんが、自分の描くプレーとは程遠くなりました。26年ほどこのクラブハウスに通い続け、先輩・後輩数々の選手たちと苦楽を共にし、たくさんのスタッフ、関係者の皆様にご指導していただきました。本当にありがとうございました。ベレーザ一筋でサッカー人生を終えられることを誇りに思います。選手としては異例の『出産』という未知への挑戦を支えて応援してくれたクラブには本当に感謝しています」と感謝の言葉をつづりました。

チームは29日に2025/26 WEリーグ クラシエカップの決勝に臨み、岩清水選手の引退セレモニーは5月16日のWEリーグのホームゲーム最終節で行われます。岩清水選手はコメントを通して「明後日のクラシエカップ決勝、最高の結果を手にできるよう最後までチームのために走ります！日本での最終戦となる5月16日の味の素フィールド西が丘では、一人でも多くの方に直接感謝の気持ちを伝えさせていただきたいので、ぜひ足を運んでください！最後までよろしくお願いします！」と意気込みました。