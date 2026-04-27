お笑いコンビ「水玉れっぷう隊」のケン（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。白髪染めでアレルギー症状に見舞われたことを明かした。

「カット&カラーしましてん。ってか白髪染めなんですけど…」と書き出したケン。1年ほど前から白髪染めで頭皮が荒れてきたため、美容師に相談したところ、「ヘナにしましょう」と、植物性の天然染料を勧められたという。

そして「上機嫌で写真を撮ってもらいまして、仕上がりも少し黒めではありますが、良かった」と満足。その施術中の写真を公開した。

しかし帰宅後に異変が。「頭皮が無性に痒くなり、軽くスリスリしておりましたら、更に痒さが増しボリボリしたら、頭皮から透明の汁が出始め、拭いても拭いても止まりません」と振り返った。

さらに「頭と顔と首が腫れ出して」発熱も。ネットで調べ「アレルギー反応を起こしてるみたいで、48時間は治まらない」と判断し、患部を冷却しながら朝を待ったが、翌日は日曜だったため病院は休診。市販の薬で何とかやり過ごし「明日朝一で病院に行きたいと思とります」と伝えた。

「しかしながら、年には勝てませんなーもう僕は白髪染めを出来ない身体になってしまいました」と告白。「もう十分おっさんですが、これからは、白髪混じりの正真正銘のバリくそおっさんでお届けしてまいります」とし、「皆さま覚悟しておいて下さいませ」とファンに呼びかけた。