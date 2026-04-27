旭山動物園が29日と30日の臨時休園を発表　夏期開園は5月1日から　警察捜査に全面的に協力

北海道・旭山市にある旭山動物園は4月29日から夏期営業を始める予定を、5月1日に延期すると公式ホームページで発表した。

旭山動物園をめぐっては、30代男性職員が「妻の遺体を焼却炉に遺棄した」と話し、警察の事情聴取を受ける事態が発生し、施設の家宅捜索など捜査への協力を行う中で、開園準備が間に合わなくなったという。

そのため、2夏期開園を29日からと予定していたものの、29日と30日を臨時休業とし、5月1日から開園すると公式ホームページで明らかにした。

開園時間は通常通りを予定しているという。

また、年間パスポートの有効期限は利用した日から1年間だが、臨時休園の期間を考慮し、延長するとしている。

具体的には後日、ホームページ等でお知らせするため、休園期間中に有効期間が切れても、破棄しないよう呼びかけている。

旭山動物園のホームページに掲載されたお知らせ等は以下の通り。

この度、誠に遺憾ながら、本市職員が重大事案に関与した疑いで警察に事情聴取を受けております。

皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

現在、警察の捜査が進められており、当園といたしましては捜査に全面的に協力してまいります。

これに伴い、今月29日からの夏期開園につきましては、動物園としても予定どおり開園できるよう準備を進めてまいりました。

しかしながら、捜査への協力を行う中で、例年どおり皆様をお迎えするための準備に、今しばらく時間を要する状況となっております。

このため、4月29日及び30日を臨時休園とし、5月1日からの開園とさせていただきたく存じます。

捜査協力等により、開園期間中でも園内の安全かつ円滑な運営が不可能、又は不可能となる恐れがあるときは、予告無しに閉園させていただく場合があります。