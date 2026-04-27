洗練された上質さを叶えるモデリスタ仕様

トヨタのグローバルSUVとして幅広い支持を集めている「カローラクロス」。

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが展開するモデリスタブランドから、カスタムパーツが用意されていますが、どのようなアイテムなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「カローラクロス」です！ 画像で見る！

カローラクロスは、2021年9月にカローラシリーズ初のSUVとして誕生しました。SUVならではの広い室内空間と高いユーティリティを備え、レジャーから街乗りまで対応するグローバルモデルとして開発されています。

熟成を重ねたGA-Cプラットフォームを採用し、軽快で安定した操縦性を両立。ボディサイズは全長4455mm×全幅1825mm×全高1600mm、ホイールベースは2640mmです。

外装は伸びやかなデザインのアッパー部とワイドで安定感のあるバンパー部のコントラストにより、都会的でタフなプロポーションを実現。内装はカジュアルな雰囲気を残しつつ上質で洗練されたデザインとなりました。

パワートレインは、1.8リッターエンジンを採用し、ガソリン・ハイブリッド車がラインナップされていましたが、2025年5月の一部改良によりハイブリッド（HEV）に一本化されています。

さらに、同改良で新たに設定された「GR SPORT」では、2.0リッターエンジン搭載のHEVユニットが採用されています。

駆動方式は2WDと電気式4WDの「E-Four」を設定。燃費性能は1.8リッターHEV（2WD）でWLTCモード26.4km／Lを達成しています。

安全性能も抜かりなく、最新のToyota Safety Senseを全車標準装備。上位グレードの「Z」と「GR SPORT」では、バックガイドモニター付きのドライブレコーダーを標準装備しており、メーカーオプションとしてアダプティブハイビームシステムも搭載されています。

価格（消費税込）は276万円から389万5000円です。

そんなカローラクロスに対し、モデリスタから先進的な上品さを付与する「MODELLISTA エアロパーツセット」が展開されています。

代表的な「エアロパーツセットA」は、フロントスポイラー、サイドスカート、リアスカート、カラードフェンダーの4点セットです。

フロントスポイラーは、ボディバランスをワイド＆ローにすることで都会的な印象を演出。センター下部には車両のアッパーグリルと共通する意匠を採用し、一体感を持たせています。サイドスカートはボディ同色とすることで塊感のあるフォルムを強調しました。

リアスカートもフロントと呼応する八の字の造形を採用。さらに、フェンダーをボディ同色にするカラードフェンダーによって、アーバンテイストと力強い存在感を際立たせています。

MODELLISTA エアロパーツセットAの価格（消費税込・塗装済）は31万1300円です。なお、カラードフェンダーを含まないセットBは20万1300円に設定されています。

モデリスタのダイナミックな造形を加えることで、カローラクロスをより先進的でエレガントなスタイルへと昇華させることが可能です。