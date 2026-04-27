岩井千怜の意外な弱点？ 遊園地の落下型アトラクションがちょっと怖そう……
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。日本語と英語で「試合して、遊んで、全力！」と記すと、メジャー大会「シェブロン選手権」に参戦するために訪れたテキサス州ヒューストンで撮影した写真を一挙に投稿した。
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旧米国郵政公社の建物を巨大な複合施設にリニューアルしたポスト・ヒューストンで、有名なX型の階段を見上げたり、屋上の広い公園で両手両足を広げてジャンプをしたりする写真をはじめ、市内の水族館にある大きな噴水の前や抹茶カフェで寛ぐ写真などを公開。落下型のアトラクションに乗る動画では、珍しくちょっと怖そうな表情を浮かべていた。肝心の「シェブロン選手権」では姉の明愛は21位タイでフィニッシュしたものの、岩井は今シーズン初の予選落ちを喫してしまった。そこで「久しぶりに、ロープの外で応援もしました笑」と記すと、2階テラスから明愛のプレーを観戦。仲よく手を振り合う姿も動画で撮影していた。そして、今回も2人がチェスに興じる姿もあった。今週は、昨年、嬉しい米ツアー初優勝を飾った「メキシコ・リビエラマヤオープン」にディフェンディングチャンピオンとして参戦。昨年からスタートした新規大会で連覇を達成することはできるのだろうか、ファンも大いに注目している。
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