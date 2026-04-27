弾は命中しましたが反撃されました。



北海道島牧村で４月２６日、春期管理捕獲をしていたハンターが、クマに襲われて病院に搬送されました。



（島牧猟友会 花田雄二さん）「（襲われている状況としては）覆いかぶさっているような状況。本人はこうやって頭を守ったが、傷を見ると頬をやられた。あと太ももと足首とかにかまれた跡があった」



男性を襲ったクマは体長およそ２メートル、体重は３００キロにも迫る個体でした。





クマに襲われたのは島牧村の６９歳の男性ハンターです。警察によりますと、男性は２６日、島牧村泊の山中で猟友会のハンターらあわせて５人でクマの春期管理捕獲をしていました。現場は島牧村の市街地から南東におよそ１０キロの場所です。２６日午後４時半ごろ、クマを発見し発砲したところ、命中して斜面から転がり落ちてきたクマに反撃されて、頭や顔から出血するけがをしたということです。（島牧猟友会 花田雄二さん）「見たときにもう大きかったので、こいつ大きいよという話はしていました。今回けがした人が発砲をしているので、クマに向かって。その人目掛けてきたと思うんですよね」男性を襲ったクマは、別のハンターによってその場で駆除されました。道によりますと、人がヒグマに襲われる人身事故は道内では２０２６年で初めてだということです。