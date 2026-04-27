トゥーロンゴルフがミッドナイト仕上げの2026年モデルを発表！2つの新形状を追加した11機種が5月デビュー
トゥーロンゴルフ ジャパンから、新作パターのアナウンス。「新シリーズとして『Boston』『Monaco』を追加した７シリーズ展開・全11モデルが登場。メジャー2勝を含む、世界69勝を挙げている打感と転がりの良さが特徴のフェースデザイン『ディープ ダイアモンド ミル』を全モデルに採用しました」と同社広報。5月発売で標準シャフト装着が税込13万2000円となる。
【画像】新形状『モナコ』を構えた顔が美し過ぎる！
今回の目玉は、これまで限定的な展開だったフェースデザイン「ディープ ダイアモンドミル」が全11機種に採用された点だ。ショーン・トゥーロン氏が「音・フィーリング・ボールスピード」の3要素を一致させるべく追求したこのデザインは、ザンダー・シャウフェレの2024年「全英オープン」「全米プロゴルフ選手権」優勝を含む、世界69勝という圧倒的な実績を積み上げている。 ■転がりの質と打感を磨く「ディープ ダイアモンドミル」 このフェースデザインは、フェース溝の形と深さを再設計し、さらに横溝を加えたことが特徴。これによりインパクト直後から優れた順回転を生み出す「転がりの良さ」と、ツアープロが絶賛する「優れた打感」を両立した。
2025年秋に発売されたハイエンド機種『フォーミュラ』から採用されたテクノロジーだが、2026年のレギュラーモデルにも搭載された。さらに、打音にも強いこだわりを見せている。インパクト時の音とフィーリングが一致するよう設計されており、ゴルファーが距離感をコントロールしやすいサウンドも追求している。また、新たに追加された新形状の特徴を見てみよう。 ■新形状は「ボストン」と「モナコ」 ブレード型にブランド初の細長いロングネック（H3）を採用した『Boston』は、トウハング30度で開閉をやや抑えたい人向け。もう一つの『Monaco』は象徴的なファングデザインを継承した複合素材の高MOIミッドマレットだ。また、既存シリーズについても、ソールなどの細部までこだわり改良が行われた。
トゥーロンの代名詞である美しさも進化し、2026年モデルは深い光沢を放つ「ミッドナイトブルー」仕上げでブレード型はヘッドからソールまで全てこの色で統一。マレット型は、ホワイトとの配色やリキッドシルバーのソールプレートを組み合わせ、機能美とデザイン性を高次元で融合させている。 ■製品概要【ブレード型】Austin H1／Hollywood H1／Boston H3【マレット型】Alcatraz H1＆同Double Bend／Alcatraz Mini H1＆同Double Bend／Las Vegas H1＆同H7／Monaco H1＆同H4.5税込価格：標準シャフト132,000円発売時期：2026年5月予定
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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