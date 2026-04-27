“親子3代40年”受け継がれる伝統の“つゆ” 人情が詰まった東京・府中の老舗の「天たまそば」に舌つづみ

“親子3代40年”受け継がれる伝統の“つゆ” 人情が詰まった東京・府中の老舗の「天たまそば」に舌つづみ