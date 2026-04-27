政府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に伴う特別な防災対応の呼びかけを午後5時で終了しました。

【写真を見る】北海道・三陸沖後発地震注意情報 「特別な備え」呼びかけ終了 引き続き日ごろの備えを 早朝の震度5強は呼びかけの対象外・発表基準にも該当せず

今月20日夕方、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県で最大震度5強を観測しました。

この地震に伴い、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、内閣府が、▼日ごろの地震の備えを確認したうえで、▼1週間は非常時の持ち出し品を常に携帯するなどの特別な備えを行うよう呼びかけていました。

政府は地震発生から168時間が経過したことから、特別な備えの呼びかけを終了しました。そのうえで、「特別な備えの呼びかけは終了するが、今後も油断せず地震への備えを続けてほしい」としています。

一方、けさ午前5時半ごろ、十勝地方南部を震源とする地震が発生し、北海道で最大震度5強を観測しました。気象庁はこの地震について、▼注意情報で注意が呼びかけられていた地震の対象ではなく、▼新たな注意情報を発表する基準にも該当しなかったとしています。