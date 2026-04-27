Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」キャラクター相関図

4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信

Netflixは、占い師・細木数子の半生を描いた、戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」を27日に配信開始する。キャラクターカットと相関図も公開された。

独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子。レギュラー番組を多数抱え、著書は「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界記録を樹立するなど、テレビ界・出版業界を席巻。彼女は救世主か、それとも悪魔だったのか――。

戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒い噂が囁かれた女傑の素顔とは？

戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わい、高度成長期とオイルショックによる終焉、そしてバブル経済期に視聴率と大金を産む寵児にかしずくマスコミ業界の内幕といった、昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。

細木数子の波乱の人生を演じたのは戸田恵梨香。監督を務めるのは、映画『脳男』『去年の冬きみと別れ』の瀧本智行と、「ガンニバル」シーズン2の大庭功睦。

戸田の渾身の演技について、瀧本は「稀代のトリックスターがどうして生まれたのか、彼女の芝居を通して発見することができた」と語る。大庭はNetflixとともに企画初期から本作に関わり、徹底したリサーチをもとに細木数子という圧倒的なキャラクター構築に貢献した。

本作では、細木数子を演じる戸田恵梨香と細木の自伝小説執筆を依頼される作家、魚澄美乃里を演じる伊藤沙莉を中心に物語が進行。

転んでもただでは起きない底なしのバイタリーと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する渾身の演技で魅せる戸田。離婚して自立を模索するシングルマザーとしてもがきながら、真実を炙り出す覚悟を秘め、静かな眼差しで観る者を惹きつける伊藤。日本を代表する二人の女優が競演する。

新たな場面写真では、豪華な衣装でソファに堂々と座り込む細木と、スーツ姿で姿勢を正し、細木に向き合う美乃里の対照的な姿が。富、名声、色恋。欲望のすべてを手にし、日本一有名な占い師として人々の心を支配した細木に対し、美乃里はいかにして、その隠された顔を暴いていくのか……。

キャラクター相関図では、細木が“生涯愛した男”江戸川一家総長・堀田雅也役の生田斗真をはじめ、細木の人生を暗転させる男たちに、キャバレーのオーナー・落合元役に奥野瑛太、大地主の息子・三田麻呂彦役に田村健太郎、不動産会社の社長・須藤豊役に中島歩、滝口組組長・滝口宗次郎役に杉本哲太らとの関係が描かれている。

また、「地獄に堕ちるわよ」オリジナルサウンドトラックも27日配信開始。大河ドラマ「どうする家康」の音楽等でも知られるピアニストで作曲家の稲本響が担当。本作は、各シーンごとの映像に合わせて稲本が書き下ろしたフィルムスコアリングによって制作されている。

「地獄に堕ちるわよ」オリジナルサウンドトラック