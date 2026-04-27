楽天・荘司康誠投手（２５）が２８日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発する。２７日は本拠の室内練習場で行われた先発投手練習に参加。チームは現在２連敗中で、直近５試合で１勝４敗と苦しんでいる。キャッチボールなどで調整し「いいゲームができてない状況が続いているので、ここで１回勝ちたいとみんなが思っている。僕も前回負けてしまったので、その流れを断ち切れるようにしたい」と連敗ストップを期した。

初の開幕投手を務めた今季はここまで４試合に登板して３勝１敗、防御率２・６７をマークしている。２７イニングを投げて、３１奪三振と支配的な投球を披露。先発陣の柱としてエースへの階段を階段を着実に上っている。思い描くエース像はチームを勝たせられる投手。背番号１９は「どんな時でも変わらないピッチングができて、こういうチーム状況が苦しい時に勝たせられる投手がエースだと思う。そういう意味では（明日の試合は）いい舞台だと思うので、意気に感じて投げたいですし、そういう投手になりたい」と熱い思いをにじませた。

ロッテ打線は藤原と西川の１、２番コンビが好調。「乗りに乗っている２人（藤原と西川）がいるので、そこをまずは抑えるのが一番。フォアボールとかでもったいないランナーを出さないように、ストライク先行でいきたい」と見据えた。