◆東京六大学野球春季リーグ第３週第３日▽慶大１０ー２明大（２７日・神宮）

慶大が２３年秋のリーグ戦以来、５季ぶりに明大から勝ち点を奪った。先発の渡辺和大投手（４年＝高松商業）が８回６安打２失点（自責０）、１３奪三振と快投し、打線は１２安打１０得点で援護した。

威力のある直球に、今季から取り入れた新球・ツーシーム、スライダーを織り交ぜ三振の山を築いた。初回に味方のエラーが絡んで２点を失ったが、「初回だったので全然気を落とすことはなかった。２点なら絶対追いついてくれる」と切り替えた。２回以降は尻上がりに調子を上げ、８回まで投げきった。１２１球の熱投だった。

これで開幕３連勝。３試合で計２２イニングを投げて防御率も０・８２と、圧巻の投球を続けている。その原動力となっているのは、「慶応を変えるんだ。４冠を目指してやってきているので」という思いだ。４季優勝から遠ざかっているチームを変えようとする覚悟が、マウンドでの躍動につながっている。

好調の要因は制球力の向上。それを実現させているのがツーシームだ。今季から投手コーチに就任した独立リーグ・四国ＩＬ香川の前社長・上田誠氏の助言で習得し、カウントを整える球として効果を発揮している。「真ん中でいい」と気楽な意識で投げ込むことで投球の幅が広がったのはもちろん、打者に対して精神的優位に立てている。

慢心はない。「４冠に近づくための六大学優勝。その中で明治にしっかりと勝つことができたので、残り３戦しっかりやりきる気持ちで、チーム一丸となってやっていけるかなと思います」。悲願のリーグ優勝へ決意を新たにした。