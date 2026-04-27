◆東京六大学野球春季リーグ第３週第３日▽慶大１０―２明大（２７日・神宮）

明大は投手陣が１２被安打で１０点を奪われ、勝ち点を逃した。慶大に勝ち点を奪われるのは、２３年秋のリーグ戦以来となった。

打線は幸先良く初回に２点を先取したが、２回に先発の湯田統真投手（３年＝仙台育英）が捕まった。先頭打者に四球を与え、次打者に左中間二塁打を浴びて無死二、三塁のピンチを背負い、内野ゴロの間に１点を失った。さらに１死三塁から７番打者への初球が暴投となって同点に追いつかれ、その後は四球を与えた。１死一塁から続く８番・吉開鉄朗捕手（４年＝慶応）には内角直球を左翼席へと運ばれ、勝ち越しを許した。

明大は５回にも、四球でためた走者をかえされるなど４失点。６、８回にも１点ずつ失って、２ケタ失点となった。打線は２回以降、慶大先発の渡辺和大投手（４年＝高松商）から得点を奪えなかった。

昨秋に続く連覇を狙う中で、勝ち点を逃す痛い敗戦。戸塚俊美監督（６１）は、湯田について「２回先頭に四球を出したのが全て。投手としてやってはいけない無駄な四球と長打。この２つがあのイニング（２回）で出てしまった。その課題を自分がどう感じて、また練習に取り組んでいくかというところだと思います」と、巻き返しを期待した。