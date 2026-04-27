3年目TWS、成長実感「自信がついた」 カムバックの目標は“みんなの理想のタイプ・TWS”
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が27日、韓国で『TWS 5th Mini Album NO TRAGEDY MEDIA SHOWCASE』を開催。3年目を迎えた心境を明かした。
【写真】今回もさわやかビジュアルでカムバック！TWS
予約数が100万枚を超え、ミリオンセラーが確実視されている本作。SHINYUは「（その）ニュースを聞いて驚きましたし、うれしかったです。単なる数字ではなく、ファンの皆さんからいただいたモチベーションだと思っています。もっと頑張れる素敵なTWSになれると思います」とにっこり。HANJINは「42（SAI／ファンネーム）の皆さんはもちろん、ほかの方にも“心地よいときめきをお届けするみんなの理想のタイプ・TWS”と呼ばれたいと思います」と目を輝かせた。
また、デビュー3年目を迎え、KYUNGMINは「メンバーたちのパフォーマンスで表現演技に自信がついたと思います。メンバーたちが運動を始めましたが、その分、大人っぽくなった感じが出ていると思います」と胸を張った。さらに、JIHOONは「スタジアムで公演してみたいと思います。たくさんのファンの皆さんにお会いして、音楽を通して遊びたいと思います」と3年目の目標を掲げた。
ショーケースでは、きょう27日リリースの5thミニアルバム『NO TRAGEDY』タイトル曲「You, You」、収録曲「All the Possibilities」を披露した。
【写真】今回もさわやかビジュアルでカムバック！TWS
予約数が100万枚を超え、ミリオンセラーが確実視されている本作。SHINYUは「（その）ニュースを聞いて驚きましたし、うれしかったです。単なる数字ではなく、ファンの皆さんからいただいたモチベーションだと思っています。もっと頑張れる素敵なTWSになれると思います」とにっこり。HANJINは「42（SAI／ファンネーム）の皆さんはもちろん、ほかの方にも“心地よいときめきをお届けするみんなの理想のタイプ・TWS”と呼ばれたいと思います」と目を輝かせた。
ショーケースでは、きょう27日リリースの5thミニアルバム『NO TRAGEDY』タイトル曲「You, You」、収録曲「All the Possibilities」を披露した。