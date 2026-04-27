【オーケー最新チラシ】増量中の総菜、新商品のケーキがお買い得。GWの買い出し前にチェック《5月3日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年4月27日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、GWにおすすめの商品をピックアップして紹介します。

串カツ、ポテサラが増量中

まず筆者が注目したのは、ごはんの準備に大助かりの総菜コーナーです。一例を紹介します。

●豚肉と玉葱の串カツ

6本＋1本増量...314円

●備長炭 焼鳥盛合せ もも・ねぎま（醤油だれ味・塩だれ味）

各10本...各627円

●ポテトサラダ

1パック20％増量...205円

また、オーケー名物の「手作りピザ」は「スモークチーズ入りシーフードピザ」と「照り焼きチキンピザ」のミックスチーズが20％増量中。チーズ好きは要チェックですよ。価格は各627円。

新商品のケーキに注目

4月25日発売のヤマザキ新商品「メロンのショートケーキ 2個」「クッキー＆クリームケーキ 2個」は、GWのおやつにおすすめ。どちらも、商談利用価格の664円から5.1割引の320円です。

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

商品によっては、一部取り扱いのない店舗があります。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）