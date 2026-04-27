ドリコムが、新たなWEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」を4月27日にリリースした。

【画像】新創刊「ドリコミ＋」

「ドリコミ＋」では、「DREノベルス」のコミカライズを中心とした「DREコミックス」「DREコミックス F」に加え、オリジナルレーベル「ドリコミ」の作品が多数連載される。毎週火曜日・金曜日に最新話が更新され、いずれも無料で読むことができる。

サイト開発には、コミックアプリ『マンガUP！』をはじめとするコミックプラットフォームの企画・開発実績を持つand factory株式会社が協力。スマートフォン・PCの双方から快適に読書できるUI/UXを実現したという。

サービス開始と同時に、新作オリジナルコミック2作品の連載がスタート。単行本の発売も発表された。

1作目は、漫画を桂明日香、原作を上野が手がける『さよなら平成おじさん』。「男の価値は、女の数と質で決まる」と豪語する万年フリーターの一ノ瀬スバル（36）の前に、8年前に捨てたセフレのひとりが現れることから始まる物語で、『ラブホの上野さん』の上野が綴る平成男子の生き様を描く。第1巻は5月20日ごろ発売予定で、単行本限定で上野による書き下ろしコラムと描き下ろし短編も収録される。

2作目は、羽根真による『王国の鍵 -Tale of the Missing Princess-』。異形集団「童話の国」によって城を焼かれ、姫君を攫われた騎士が、動き出した姫君の人形2体とともに童話の国を目指すメルヘンミステリー。第1巻は6月19日ごろ発売予定。

また、新創刊を記念して、「ドリコミ＋」に会員登録で15,000円分、「ドリコムメディア」公式Xをフォロー&リポストで10,000円分のAmazonギフトコードが当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

（文=リアルサウンド ブック編集部）