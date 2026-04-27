（台北中央社）台湾が米国から調達した戦車M1A2T「エイブラムス」の最終第3陣28両が26日夜、北部・新北市の台北港に到着した。これで調達分の全108両の引き渡しが完了することになる。



27日午前0時過ぎから運び出しの作業が行われ、北部・新竹県の陸軍装甲兵訓練指揮部に輸送された。



M1A2Tは3陣に分けて台湾に納入され、第1陣38両は2024年12月に、第2陣42両は25年7月に到着した。両陣ともすでに就役している。



陸軍は約1000両の戦車を保有しているが、第二世代主力戦車のCM11「勇虎」やM60A3などは運用年数が20年を超えている。これに対応するため、国軍はM60A3のエンジンやシステムの更新を進める一方、2019年から27年にかけて計405億台湾元（約2054億円）の予算を計上し、M1A2Tを購入した。



（游凱翔／編集：名切千絵）