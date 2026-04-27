日経225オプション7月限（27日日中） 5万9375円プットが出来高最多80枚
27日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は397枚だった。うちプットの出来高が351枚と、コールの46枚を上回った。プットの出来高トップは5万9375円の80枚（2520円）。コールの出来高トップは6万9000円の30枚（495円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 +35 110 75000
3 200 72500
30 495 69000
6 1320 65000
64000 5325 4
5 1950 63000
60250 2960 40
60125 2840 40
59875 2885 30
59750 2830 20
59625 2620 60
59375 2520 80
59000 2320 1
58875 2465 20
58000 1915 6
54000 1060 -220 1
52500 965 1
45000 320 10
43750 230 5
38000 124 25
37000 115 1
30000 45 -9 1
25000 26 6
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 +35 110 75000
3 200 72500
30 495 69000
6 1320 65000
64000 5325 4
5 1950 63000
60250 2960 40
60125 2840 40
59875 2885 30
59750 2830 20
59625 2620 60
59375 2520 80
59000 2320 1
58875 2465 20
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54000 1060 -220 1
52500 965 1
45000 320 10
43750 230 5
38000 124 25
37000 115 1
30000 45 -9 1
25000 26 6
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