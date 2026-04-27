　27日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は397枚だった。うちプットの出来高が351枚と、コールの46枚を上回った。プットの出来高トップは5万9375円の80枚（2520円）。コールの出来高トップは6万9000円の30枚（495円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　 +35　　 110　　75000　
　　 3　　　　　　 200　　72500　
　　30　　　　　　 495　　69000　
　　 6　　　　　　1320　　65000　
　　　　　　　　　　　　　64000　　5325 　　　　　　　 4　
　　 5　　　　　　1950　　63000　
　　　　　　　　　　　　　60250　　2960 　　　　　　　40　
　　　　　　　　　　　　　60125　　2840 　　　　　　　40　
　　　　　　　　　　　　　59875　　2885 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　59750　　2830 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　59625　　2620 　　　　　　　60　
　　　　　　　　　　　　　59375　　2520 　　　　　　　80　
　　　　　　　　　　　　　59000　　2320 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58875　　2465 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　58000　　1915 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1060 　　-220　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 965 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 320 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 230 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 124 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 115 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　45 　　　-9　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　26 　　　　　　　 6　

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