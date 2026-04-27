2026年4月25日、中国のSNS・小紅書（RED）に「忘れがたい。またきっと来る」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。

投稿者は、「日本人は本当に親切で礼儀正しい。昨日、心斎橋PARCOの場所が分からず、ある人に道を尋ねた。すると彼は翻訳アプリを使って『ついて来てください。私が案内します』と伝えてくれた。だが途中で少し遠回りをしてしまい、方向も間違えたようで、彼は何度も申し訳なさそうに謝っていた。私は『もし急ぎの用事があるなら大丈夫です。自分で探します』と伝えた。すると彼は『あなたを助けたいのです』と言ってくれた」とつづった。

この投稿に中国のネットユーザーからは「私の日本人の友達もそんな感じで、とても親切だよ」「日本って本当に良い国だと思う。行くたびに安全で、温かくて、秩序があって、礼儀正しいと感じる」「そうそう。行く前は『どんな人たちなんだろう』って思ってたけど、行ってみたら心の優しい人がたくさんいて、話し方も手助けの仕方もすごく温かかった」と共感する声が寄せられた。

また、「日中両国は同じ文化圏を共有してきたし、これからも代々仲良くしていきたい」「私も日本で助けてもらったことがある。でも中国に友好的じゃない日本人にも会った。結局どこの国にも良い人も悪い人もいる。それって普通のことだよね」「色々な国に行ったけど、中国人に本当に親切だったのはやっぱり日本の一般の人たちだった。ヨーロッパ、西アジア、東南アジア、南米、北アフリカでは嫌な思いをすることが本当に多かった」との意見も集まった。

さらに、「こういう親切な人にはよく出会う。札幌中心部から空港バスで地下鉄駅まで行った時、大きなスーツケース2個を持って階段を下りるのに苦労していたら、若い男性が走ってきて手伝ってくれた。しかも重い方を持ってくれて、本当に感動した」「私も日本で似た経験がある。ベビーカーを押していて、エレベーターのない駅で階段を上らなきゃいけなかった。必死にベビーカーを持ち上げていたら、男性が来て代わりに運んでくれた」との自身の経験を語るコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）